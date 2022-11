Claudio Bisio e il nuovo film “Vicini di casa”/ lui: “Sono monogamo da 30 anni e…”

Claudio Bisio e il nuovo film “Vicini di casa”

Claudio Bisio sarà uno degli ospiti di Silvia Toffanin all’interno dello studio di Verissimo. Oltre alla sua allegria, l’attore e comico parlerà anche del nuovo film che lo vede protagonista insieme all’attrice Vittoria Puccini: “Vicini di casa”. Il film comico, diretto da Paolo Costella e in uscita l’uno dicembre, parla di una coppia di sposi stanca e litigiosa (composta da Claudio Bisio e Vittoria Puccini) che si confronta e trascorre delle giornate insieme a una coppia vivace, allegra e passionale che a un certo punto gli proporrà di fare sesso di gruppo.

Sandra Bonzi, moglie Claudio Bisio/ Lei: "mi ha conquistata con un gesto"

Durante le interviste inerenti al film, i due attori hanno ironizzato sulla questione della sessualità ma ribadendo la loro monogamia nella vita reale. Claudio Bisio ha dichiarato: “Io nella vita sono monogamo da 30 anni, mi hanno chiesto quali fossero i segreti ma non ci sono. C’è un po’ di fortuna e poi ogni giorno si dovrebbe cercare di riconquistarsi, riaversi voglia, incuriosirsi giorno dopo giorno”. E’ possibile considerare la commedia un vero e proprio sequel di “Perfetti sconosciuti” e tutti si augurano che il film possa suscitare il medesimo interesse intrecciato con una sottile linea di “disagio”.

Claudio Bisio/ "Zelig? E' il Festival di Sanremo della comicità"

Claudio Bisio, l’amore nella vita reale e la storia con la moglie Sandra Bonzi

Il regista del nuovo film che vede Claudio Bisio come protagonista ha dichiarato: “Non è un film sullo scambio di coppia, ma una commedia che scombina le carte. Il tema è aprire le porte di casa alle persone e alla vita”. La sessualità però rappresenta una delle tematiche centrali del film e in merito Bisio ha dichiarato: “Afrodisiaco è guardarsi negli occhi, parlarsi e poi toccarsi. Guardare il telefonino invece è pochissimo afrodisiaco. Tant’è che in questo film non esistono i social”.

Al di là del film, l’attore è molto fedele e innamorato della giornalista Sandra Bonzi, una donna carismatica che ha sposato nel 2003 e che gli ha permesso di diventare padre ben due volte di Alice (nata nel 1996) e Federico (nato nel 1998). In merito alla loro storia d’amore Sandra Bonzi aveva raccontato: “Ero un po’ brilla e lui mi ha “raccolto” al locale Stella Alpina. Diciamo che è stato travolgente. All’inizio è stato solo sesso. L’amore è venuto dopo. Siamo molto affiatati anche se con tutti gli impegni che ha ci si vede poco. Gelosia? No, non la provo, non l’ho nel DNA ed è una fortuna, visto che mio marito è sempre circondata da belle donne che, tra l’altro, non sono solo belle, ma anche intelligenti”.

Claudio Bisio: “Zelig? Era subentrata la stanchezza”/ “Ecco il mio incubo ricorrente”

© RIPRODUZIONE RISERVATA