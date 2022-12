Claudio Bisio, gaffe con Mara Venier/ Lei “Sei magro”, lui “Non posso dirlo di te…”

Claudio Bisio si è involontariamente reso protagonista di una gaffe con Mara Venier a “Domenica In”, trasmissione di Rai Uno condotta dalla regina della domenica di Rai Uno. L’attore, ospite del programma, ha omaggiato la presentatrice con un panettone portato direttamente da Milano e lei ha accettato il presente culinario, sottolineando quanto lei sia golosa e amante di questo tipico dolce natalizio. Peraltro, zia Mara ha riempito di complimenti il conduttore di “Zelig”: “Claudio! Ti vedo in forma, magro, lucido, scattante…”. Insomma, una serie di aggettivi positivi e lusinghieri, di fronte ai quali Bisio non ha reagito nel più elegante dei modi…

CLAUDIO BISIO A “ZIA” MARA VENIER: “IO IN FORMA? NON POSSO DIRE ALTRETTANTO DI TE!”

Indubbiamente l’intento di Claudio Bisio era quello di replicare con sarcasmo senza offendere Mara Venier, ma la battuta, in questo caso, non gli è riuscita benissimo: “Non posso dire altrettanto…”, ha risposto alla “padrona di casa”, la quale ha scelto di non rispondere e di proseguire con la chiacchierata. Anche se, poco dopo, “si è vendicata”. Guardando i video di Bisio da giovane, infatti, la conduttrice ha esclamato “Non hai mai avuto i capelli!”. 1-1 e palla al centro, tra sorrisi amichevoli e nessun rancore: chi sa fare comicità sa anche superare certe impasse.

