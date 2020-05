Claudio Bisio “Mia mamma forse morta di covid”/ “Dalla Lombardia gestione disastrosa”

Pubblicità

Claudio Bisio ha vissuto una quarantena decisamente drammatica: a inizio dello scorso mese è infatti venuta a mancare la madre dell’attore e conduttore tv. “Per me la pandemia è stato un momento duro – ha raccontato il comico di Alessandria ai microfoni del Corriere della Sera – perchè il 4 aprile è mancata mia mamma. Aveva più di 90 anni e non sapremo mai le cause della morte. Non sappiamo se c’entrasse il Covid oppure no”. Indipendentemente dal coronavirus, Claudio e la sorella hanno deciso di non portarla in ospedale, lasciandola così morire la madre circondata dall’affetto dei propri cari: “Con mia sorella abbiamo deciso di tenerla a casa e non farla morire in ospedale. E’ stata durissima, non abbiamo ancora fatto il funerale”. Bisio non usa troppi giri di parole, dando un giudizio molto negativo alla gestione dell’emergenza covid da parte della Lombardia: “Io come tanti altri conoscenti, amici, medici – spiega – ho davvero toccato con mano quanto sia stato tremendo questo periodo di Coronavirus. E quanto sia stata disastrosa la gestione, specie qui in Lombardia”.

CLAUDIO BISIO: “FONTANA E GALLERA HANNO PERSEVERATO”

“Tanti amici medici erano disperati: perché non hanno fatto i tamponi? – ha proseguito storcendo il naso di fronte ad alcune presunte lacune nel sistema – uno può sbagliare all’inizio, quando ancora non si capiva l’entità della tragedia. Il sindaco Beppe Sala lo ha fatto, ha sbagliato, ma ha chiesto scusa. Perservare nell’errore no. Qui il governatore Fontana e l’assessore Gallera hanno perseverato e non riconosciuto i troppi errori fatti”. Una situazione di dramma quella vissuta da Bisio, che ha ovviamente condizionato anche il suo lavoro: “Non avevo la testa sgombra per scrivere, ho dovuto mollare (si riferisce ad una sceneggiatura ndr). Alcune giornate ero depresso, altre meno. Certi giorni arrivavo a sera e non sapevo neanche come c’ero arrivato”. Bisio ha comunque trovato modo per tornare a sorridere e proprio per questo il prossimo 30 maggio condurrà insieme a Vanessa Incontrada “Zelig Covid Edition”, in diretta streaming dalle ore 18:00 con la presenza di numerosi comici che hanno fatto la storia dello show di casa Mediaset.



