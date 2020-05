Claudio Bisio/ Rapput, Fausto Brizzi e svela che… (Verissimo)

Pubblicità

Claudio Bisio continua a far sorridere intere generazioni di italiani e l’emergenza sanitaria non gli ha certo impedito di portare avanti questo compito. Anzi, al fianco di Vanessa Incontrada ha scelto di creare la Zelig Covid Edition, una maratona che raccoglierà diversi artisti del mondo dello spettacolo. L’obiettivo è raccogliere fondi per tutti i lavoratori e le lavoratrici del settore: l’appuntamento è il prossimo 30 maggio su Nat Live Tv, come comunica il conduttore sui social. In collegamento video, i due presentatori hanno illustrato il progetto e anche in questo caso le risate non sono mancate. “Ho una saletta cinema, nascosta… sono nel seminterrato…”, dice Bisio, “Comunque la realtà è che siamo tutti disoccupati”. Clicca qui per guardare il video di Claudio Bisio. “Condurremo lo spettacolo live accompagnati da numerosi colleghi, tra testimonianze, musica e risate”, specifica Claudio in un post precedente. La maratona è già iniziata e sulla piattaforma è già possibile fruire di diversi video on demand.

Pubblicità

CLAUDIO BISIO TORNA CON IL SUO RAPPUT

Quando si dice Claudio Bisio si dice anche show. Ed è proprio questo che l’anno scorso l’attore e conduttore ha offerto al pubblico italiano durante la sua ospitata nel salotto di Silvia Toffanin. Oggi, sabato 23 maggio 2020, Verissimo trasmetterà in replica l’intervista a Claudio Bisio, dove lo vedremo impegnato anche in un’interpretazione del suo storico Rapput. Un rap che ha quasi 30 anni e che è stato trasmesso per la prima volta a Superclassifica show. Clicca qui per guardare il video di Claudio Bisio. Poi c’è stato lo spazio per parlare del film Se mi vuoi bene, firmato dal regista Fausto Brizzi e che lo ha visto in coppia con Sergio Rubini e Lucia Ocone. “Mi sono innamorato del personaggio”, ha detto in quell’occasione, “Immaginavo ogni scena mentre leggevo ad alta voce il libro, cosa che cerco sempre di fare, non quando sono in treno”. Bisio sentiva già di essere sul punto di percorrere la strada che divide la commozione e la risata. “Qualcosa che inseguo anche a teatro, come in Pennac o ne Gli sdraiati di Michele Serra”, ha aggiunto. Si tratta anche di un ritorno al passato per Bisio: ha avuto modo di lavorare con Brizzi in diverse occasioni, per cinque film per essere precisi. “Quello che ricordo meglio è il personaggio di Ex”, ha sottolineato, “non a caso l’unico che non fa ridere, come gli dissi all’epoca, quando me lo propose. Qui sono un padre, e parlando di aubiografia, anche io ho una figlia e, come il personaggio, ho un ricordo fantastico di alcuni giorni passati insieme quando sono andato a trovarla a sorpresa a Amsterdam, dove studia da qualche anno. È uno dei ricordi più belli della mia vita”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA