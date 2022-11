Claudio Bisio/ “Zelig? E’ il Festival di Sanremo della comicità”

Claudio Bisio: “il palco di Zelig è magico per i comici”

Claudio Bisio è pronto per la nuova stagione di Zelig in compagnia di Vanessa Incontrada. Un ritorno molto atteso quello del programma comico di successo giunto alla ventesima edizione. Un successo strepitoso che l’attore e comico ha raccontato così dalle pagine di Tv Sorrisi e Canzoni: “credo che il segreto sia che siamo stati il programma comico degli Anni Duemila. Quel palco è magico per i comici. Abbiamo trovato forse la formula per la longevità: poche puntate che lasciano il desiderio nel pubblico. Come hanno detto gli autori, potremmo essere il Festival di Sanremo della comicità. Speriamo quindi di poterci essere ogni anno”. Per Bisio poter tornare al timone di Zelig è come tornare in una zona di conforto: “in questi anni ho fatto tanti esperimenti, non tutti riusciti, ma tornare a fare quello che ti piace… quanto è bello!”.

Tantissimi i momenti di felicità e gioia, anche se il conduttore ne porta uno nel cuore: “quando cantammo “Something stupid” seduti su una panchina e quando abbiamo cantato con Checco Zalone “Fragola 86””.

Claudio Bisio sulla nuova edizione di Zelig: “faremo qualche sketch”

Sulla nuova stagione di Zelig, Claudio Bisio dalle pagine di Tv Sorrisi e Canzoni ha anticipato: “ci saranno meno momenti musicali, ma qualche sketch lo faremo. Ce n’è uno in cui divento una sorta di capro espiatorio”. Non solo, durante questa edizione sarà ricordato anche Bruno Arena dei Fichi d’India: “come chiusura della terza puntata vorremmo trasmettere uno sketch che aveva fatto con noi a “Zelig Circus”. Per ricordarlo e perché ci fa ridere”. Una cosa è certa: Zelig è anche improvvisazione come ha precisato lo stesso Claudio: “siamo noi stessi. C’è così tanto affetto e conosciamo talmente bene i rispettivi pregi e difetti che siamo una macchina da guerra. Quando poi troviamo dei comici che sono anche grandi improvvisatori, come quest’anno, ci scateniamo”.

L’amicizia con Vanessa Incontrada è nata quasi subito: “siamo molto sinceri. Siamo belle persone. Volersi bene è un attimo” e sulla sua partner ha rivelato “Vanessa non è solo istinto. È una grande attrice. Le viene naturale fare l’ingenua e improvvisare, ma se serve lo sa fare apposta”.

