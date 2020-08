Claudio Brachino/ La foto al mare coi tatuaggi fa impazzire il web: “Grande”

Claudio Brachino, noto volto televisivo, ha scatenato un bel po’ di like e alcuni commenti su Instagram dopo aver postato una foto che lo ritrae al mare e con tatuaggi in bella vista. Una versione sicuramente inedita del giornalista di Viterbo, che ricordiamo per aver diretto Videonews e Sport Mediaset, oltre ad aver condotto Studio Aperto, dove ha anche avuto un ruolo di vicedirettore, e Mattino 5 prima con Barbara D’Urso e poi con Federica Panicucci. Brachino sta trascorrendo le vacanze in Toscana e, nelle ultime ore, ha postato un po’ di foto che lo ritraggono in spiaggia. In due di queste – una in bianco e nero, l’altra a colori – mostra anche due tatuaggi su entrambe le spalle: una stella e una croce. E non mancano fan ad apprezzare i suoi scatti e ricordargli che è un “Grandissimo direttore”.

Claudio Brachino e le dichiarazioni sulla pandemia a La7

Di recente, Claudio Brachino – che ha lasciato Mediaset lo scorso 31 marzo dopo ben 32 anni – ha parlato a ‘L’aria che tira’ su La7 di pandemia e auto. L’ex direttore ha dichiarato in merito che: “Bisogna fare i conti con quello che la pandemia ci ha portato in termini di rivoluzione industriale. Sul tavolo ci sono 14 milioni di posti di lavoro, e i soldi che le case automobilistiche devono stanziare per la ricerca tecnologica per le auto elettriche e le auto senza conducente.” E ha poi concluso: “I soldi pubblici servono per tutelare i posti di lavoro e mantenere gli investimenti per una rivoluzione tecnologica inevitabile”.

Visualizza questo post su Instagram #ferragosto #toscano Un post condiviso da Claudio Brachino (@cbrachino) in data: 14 Ago 2020 alle ore 5:00 PDT





