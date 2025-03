Laura Chimenti è felicemente sposata con un manager, Claudio Briganti. “Senza mio marito la mia vita non avrebbe sapore. Il senso della mia vita me lo hanno dato i miei genitori e lo ha riempito mio marito” ha raccontato la giornalista. Laura non ha mai nascosto di aver trovato in Claudio la forza per raggiungere gli obiettivi professionali che si era prefissata, oltre che nel supporto della sua famiglia d’origine, che non è mai mancato. Ma chi è il marito della giornalista?

Lui si occupa di sport ed è un uomo lontano dal mondo della tv anche se lavora con una società importante come la Roma. Con altri soci ha fondato la scuola calcio giallorossa, dove tantissimi bambini vengono formati ogni anno. In passato Claudio Briganti aveva lavorato in ambito fisioterapico dopo la laurea in economia ottenuta a Roma, a La Sapienza.

Claudio Briganti, chi è il marito di Laura Chimenti

Insieme, Laura Chimenti e il marito Claudio Briganti sono genitori di tre bambine nate dal loro amore. Si chiamano Margherita, Bianca e Gloria e spesso le mamma le mostra, orgogliosa di loro. Non è chiaro come i due si siano conosciuti ma la loro storia d’amore prosegue ormai da tantissimi anni e i due non perdono mai occasione per mostrarsi felici e innamorati, più che mai, condividendo un amore speciale.

Per lui, Laura ha sempre speso parole al miele: “Il senso della mia vita me lo hanno dato i miei genitori e lo ha riempito mio marito” ha raccontato la giornalista, che grazie al supporto di Claudio Briganti, che non è mai mancato, ha proseguito con tenacia nel suo lavoro, spingendosi spesso dove neppure credeva di poter arrivare. Insieme i due hanno provato inoltre la gioia della genitorialità: sono diventati mamma e papà delle loro signorine, fortemente desiderate e amate.

