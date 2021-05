Claudio Capeo, chi è?/ Sul palco con Gianna Nannini al Concertone Primo Maggio 2021

Claudio Capeo, cantautore francese di origini italiane, si esibisce per la prima volta in Italia in occasione del Concertone del Primo Maggio 2021. All’anagrafe Claudio Ruccolo, Capeo è nato nel 1985 a Mulhouse, in Francia, da genitori di origini italiane. Impara a suonare la fisarmonica a sei anni e prende parte a diversi concorsi musicali. All’età di 16 anni, si unisce a una band metal e poi a una formazione afro-jass.

Nello stesso periodo completa anche gli studi professionali per diventare falegname e decoratore, senza abbandonare mai la sua passione per la musica. Con gli amici fonda la Campéo Band, con due album autopubblicati: “El Vagabond” (2010) e “Miss Mondo” (2012). Nel 2016 partecipa alla quinta edizione di “The Voice: la plus belle voix”, versione francese del celebre talent show. Claudio Capeo viene eliminato prima della finale, ma comunque notato dall’etichetta Jo & Co, con cui pubblica il suo eponimo terzo album nel 2016. Il disco ha un grande successo, con oltre 300mila copie. Nel 2018 esce il disco “Tant que rien ne m’arrête”, certificato disco di platino nel 2020.

Claudio Capeo: al Concertone del Primo Maggio 2021

Nel 2020, Claudio Capeo ha rilasciato il singolo “C’est une chanson”, nel quale ha raccontato per la prima volta le sue origini italiane e l’infanzia insieme alla sua famiglia. A fine dicembre ha pubblicato il nuovo album “Penso a te”. Il disco prende il nome dalla cover del classico di Lucio Battisti e Mogol “E penso a te”, cantata in italiano. Nell’ultimo lavoro di Capeo sono presenti molte cover di celebri brani della musica italiana come “Se bastasse una canzone” di Eros Ramazzotti, “Nel blu dipinto di blu” di Domenico Modugno e “Senza una donna” di Zucchero. Al concerto del Primo Maggio 2021 di Roma Claudio Capeo si esibirà insieme a Gianna Nannini. Il cantante italo-francese è appassionato di sport motoristici, tanto da aver preso parte alla competizione su ghiaccio riservata ai veicoli elettrici e-Trophée Andros.

