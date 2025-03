Chi è Claudio Castrogiovanni: l’esordio come attore in Jesus Christ Superstar

Claudio Castrogiovanni è uno degli ospiti della nuova puntata de La volta buona, in onda oggi pomeriggio su Rai 1; l’attore interverrà nel salotto di Caterina Balivo, al fianco di Tommaso Cassissa e Simone Montedoro, per raccontare il loro spettacolo teatrale Prova a prendermi, il musical, diretto da Piero Di Blasio. Originario di Catania e classe 1969, si è avvicinato al mondo della recitazione quasi per caso e grazie ad un incontro fortuito che gli ha stravolto significativamente la vita.

Sin da giovane appassionato di musica, è stato notato dal regista di Jesus Christ Superstar mentre si esibiva in un locale cittadino, suonando e cantando assieme ad un gruppo di amici. Castrogiovanni fu così provinato e, dopo aver fatto una buona impressione, è stato scritturato per diversi anni, dal 1995 al 1997, per il celebre spettacolo teatrale. Un incontro che gli cambiò la vita: decise infatti di trasferirsi a Milano per approfondire gli studi di recitazione sino a diventare un attore a tutto tondo.

Claudio Castrogiovanni tra teatro, cinema, tv e vita privata: la moglie Flaminia

Oltre a Jesus Christ Superstar, spettacolo di debutto, Claudio Castrogiovanni ha recitato a teatro anche in Evita, nel musical di Grease e in Peter Pan, il musical. Oltre a qualche breve esperienza al cinema, in cui ha debuttato nel 1999 nel film di Giuseppe Tornatore Malèna, l’attore vanta una ricchissima carriera soprattutto nelle fiction televisive. Dall’esordio ne La squadra del 2001 a Incantesimo, Il capo dei capi e Squadra antimafia – Palermo oggi, sino a Maltese – Il romanzo del Commissario e alla più recente esperienza in Vanina – Un vicequestore a Catania.

Cosa sappiamo invece della vita privata di Claudio Castrogiovanni? Poco incline a diffondere informazioni di sé e della sua vita privata, sappiamo che ha una moglie di nome Flaminia con la quale è sposato ormai da diversi anni; insieme condividono una storia d’amore riservata e lontana dai riflettori e hanno avuto due figli, Camilla e Orlando.