Claudio Cecchetto e l’amore con Maria Paola Danna

Oltre a una carriera ricca di soddisfazioni, Claudio Cecchetto nella vita ha avuto la possibilità di incontrare un grande amore, quello con Maria Paola Danna, divenuta sua moglie. Un amore lungo circa trent’anni quello tra i due, dalla loro storia sono nati anche i due figli Jody e Leonardo. Nata nel 1968, Maria Paola Danna nella vita ha lavorato come conduttrice radiofonica, imprenditrice e personal writer. Nata a Milano dopo alcuni anni dedicati al mondo del giornalismo ha deciso di scrivere libri per bambini e testi scolastici.

Riguardo all’amore con Claudio Cecchetto, Maria Paola Danna ha rivelato di aver sentito una scossa mentre guardava la tv al fianco della madre: “Seguivo Claudio da quando avevo dodici anni. Lo vidi in tv e dissi a mia madre: lo sposerò. Lei allibita. Col tempo, dicevo: sposerò lui o uno che gli assomigli” ha raccontato la donna ricostruendo il suo interesse per Claudio Cecchetto che si è poi tramutato in matrimonio.