Claudio Cecchetto, malore dopo il funerale della madre/ Come sta adesso?

Malore per Claudio Cecchetto che, secondo alcuni organi di stampa, ieri sera è stato portato via da un hotel di Milano in ambulanza. Al momento sono davvero pochi i dettagli sulle condizioni del produttore e anche su quello che è successo in realtà anche se tutto potrebbe essere legato al forte stress di questi giorni tra il lancio del nuovo disco di Benji e Fede e la morte della sua cara mamma. Secondo quanto riporta la stampa presente ieri all’hotel Nhow di Milano, sembra che Claudio Cecchetto fosse presente alla serata per il lancio di Good Vibes, il nuovo disco di Benji e Fede uscito alla mezzanotte. La sala era piena di fan, ospiti e dirigenti ma il produttore si è sentito male ed è stato portato via da alcuni addetti. Non ci sono video o foto del momento e nessuno ha ancora commentato l’accaduto sui social, nemmeno i due cantanti protagonisti della serata.

MALORE PER CLAUDIO CECCHETTO, COME STA?

Secondo i racconti sembra che, subito dopo, all’hotel sia arrivata anche un’ambulanza che lo avrebbe portato via. Come sta adesso Claudio Cecchetto? E’ difficile dirlo visto che le agenzie non hanno ancora ottenuto delle sue dichiarazioni e che il produttore è assente dai social da un po’, da quando ha pubblicato una foto della famiglia proprio insieme all’amata madre morta qualche giorno fa e di cui ieri si sono tenuti i funerali. In molti sono pronti a puntare tutto proprio sullo stress accumulato in questi giorni per via del dolore per il suo lutto e la voglia di andare avanti con il lavoro e gli impegni previsti. Si sarà trattato solo di questo? I fan lo sperano ma aspettiamo con ansia di avere notizie certe sulla sua condizione.

