Da dove nasce la rivalità tra Claudio Cecchetto e Linus? Tutti i dettagli

Negli ultimi mesi, è tornata a far parlare la lunga rivalità tra Claudio Cecchetto e Linus, due nomi che hanno scritto la storia della radio italiana. Tutto è riesploso dopo il documentario People from Cecchetto, andato in onda su Rai 1 e dedicato proprio alla carriera del produttore e talent scout. Linus, che nel film non compariva, ha commentato l’assenza in modo piuttosto duro durante una puntata di Deejay Chiama Italia, definendo il progetto “poco interessante” e lanciando qualche frecciata a Cecchetto.

Ma, da dove nasce questa “guerra”? La rottura risale agli anni ’90, quando Radio Deejay passò nelle mani del gruppo L’Espresso. In quel momento le dinamiche all’interno dell’emittente cambiarono: Linus, che Cecchetto aveva scoperto, iniziò a ricoprire un ruolo sempre più importante fino a diventare il nuovo punto di riferimento della radio. Cecchetto, invece, si sentì pian piano escluso da quella che considerava la sua creatura, e da lì cominciarono le prime incomprensioni. Da allora, si sono quindi distaccati, lanciandosi diverse stoccate nel corso degli anni.

Claudio Cecchetto e Linus: gli ultimi scontri

Dopo le polemiche relative al documentario, a difendere il padre è intervenuto anche Jody Cecchetto, che sui social ha ricordato quanto Claudio abbia contribuito alla nascita di Radio Deejay e al successo di tanti talenti. Ad ogni modo, ad oggi i rapporti tra i due restano ancora freddi. Difatti, Linus ha spiegato di non aver mai avuto con lui un vero rapporto di amicizia. Non solo, ha anche attaccato la famosa “Notte Rosa”, definendola obsoleta, dando ad intendere che i rancori tra di loro sono ancora più vivi che mai.