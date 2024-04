Claudio, chi è il compagno di Marina Suma e com’è morto/ “Colpa di una malattia. Ho avuto la forza di…”

Marina Suma ricorda il compagno morto all’Isola dei Famosi 2024: chi è Claudio

Marina Suma ha fatto il suo esordio all’Isola dei Famosi 2024 con un video in cui non solo si è presentata, ma ha anche affrontato un aspetto personale e doloroso della sua vita: la morte del suo compagno Claudio. Molto poco si sa di lui, se non quello che lei stessa ha raccontato nelle interviste e nello stesso video di presentazione per l’Isola.

Claudio, il compagno di Marina Suma, è morto a causa di una malattia che non gli ha dato scampo. Il tutto è avvenuto qualche anno fa, nel 2020: “Durante il periodo della malattia, abbiamo sempre mantenuto una comunicazione aperta. – ha rivelato Marina nel corso di un’intervista di qualche tempo fa – Ho cercato di trattarlo con normalità, continuando a fare le cose che facevamo insieme. Anche se lui non stava bene e non sempre aveva voglia di scherzare, ho scoperto una forza interiore e un coraggio che non sapevo di avere”.

Marina Suma e le parole sull’ex compagno Claudio: “Ho scoperto una grande forza dopo la sua morte”

Un cenno a Claudio è arrivato infatti anche nel video di presentazione fatto da Marina Suma per l’Isola dei Famosi 2024. Dopo aver ricordato la grande sofferenza provata per la perdita del suo amato, l’attrice ha dichiarato: “Ho scoperto però di avere una grande forza, di riuscire a superare anche quello che non credevo di riuscire a superare”. Una grande forza, quella riscoperta da Marina, che è ora pronta a mettere anche in questa sua nuova avventura.











