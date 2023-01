Claudio, chi è il nuovo cavaliere di Uomini e Donne/ Conte, con casa a Cortina: Tina…

Claudio, chi è il nuovo cavaliere del trono over di Uomini e Donne

Nel parterre del trono over di Uomini e Donne spicca la presenza di Claudio, un nuovo cavaliere che attira l’attenzione di Tina Cipollari. Di fronte alla curiosità della bionda opinionista, Maria De Filippi invita il cavaliere a presentarsi. Claudio, classe 1955, racconta di essere vedovo. “Ho lavorato in borsa per cinque anni e poi mi sono messo in proprio. Avevo un’azienda agricola di mio nonno e ho costruito un agriturismo…”, spiega Claudio. “Quanto puoi spendere per una donna?”, chiede Tina Cipollari. “Illimitatamente”, risponde il cavaliere che poi svela di essere conte e di essere di origini nobili.

“Adesso quante case hai?”, chiede ancora la bionda opinionista. “A parte la villa in cui vivo con due piscine che, però, sono di lavoro perchè ristorante, albergo, un club estivo con due piscine, parco giochi per bambini, discoteca, american bar pizzeria a bordo piscina”, svela ancora il cavaliere. “Poi ho casa in montagna a Cortina e casa al mare”, dice ancora.

Tina Cipollari si propone a Claudio, nuovo cavaliere di Uomini e Donne

Dopo aver ascoltato le parole di Claudio, Tina Cipollari si propone come pretendente. “Questo è mio, lo dico eh”, scherza Tina che poi svela di voler indagare per scoprire se tutto corrisponde alla verità. “Cerchi una cosa seria?”, chiede ancora Tina. “Ho vissuto due grandi amori”, risponde Claudio che vorrebbe vivere nuovamente le stesse emozioni. “Dovresti fare un’esterna con lui”, dice Gianni Sperti. “Per il momento ci conosciamo qui. Devo capire se racconti balle o meno“, scherza ancora la Cipollari.

“Mi dicono anche che ha 16 appartamenti affittati”, svela Maria De Filippi trovando conferma nel cavaliere. “E’ tutto intestato a te?”, chiede Tina. “No, è una società immobiliare intestata a me e mio fratello“, svela ancora Claudio che ha due figli ormai grandi e indipendenti. “Il massimo che hai speso per una donna?”, chiede ancora Tina. “Nei viaggi, un rolex con diamanti del valore di 15mila e un anello con diamante e zaffiro sui 20mila euro“, risponde il cavaliere.











