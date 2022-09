Claudio, chi è il nuovo cavaliere di Uomini e Donne/ Napoletano 38enne: “Ho avuto…”

Claudio è il nuovo cavaliere del trono over di Uomini e Donne

Nel parterre della nuova stagione del trono over di Uomini e Donne ci sono vecchie conoscenze come Gemma Galgani, Ida Platano e Riccardo Guarnieri, ma anche nuovi protagonisti. Tra questi c’è Claudio che Maria De Filippi ha invitato ad accomodarsi al centro dello studio per presentarsi e farsi conoscere sia dal pubblico che dalle dame. Biondo, con gli occhi azzurri e un fisico possente, Claudio spiega di essere un preparatore napoletano e di avere 38 anni.

UOMINI E DONNE/ Anticipazioni e diretta 21 settembre: scontro tra Ida e Riccardo

Nella vita di tutti i giorni non è riuscito a trovare l’amore al punto da aver deciso di mettersi in gioco partecipando alla trasmissione di Maria De Filippi. Claudio, inoltre, svela di essere interessato a donne più grandi avendo avuto, in passato, sempre storie più grandi di lui. Un’affermazione che scatena la durissima reazione di Tina Cipollari.

Tina Cipollari, lite con Davide a Uomini e Donne/ "Esci da qui". Poi con Claudio...

Claudio e Tina Cipollari: primo scontro a Uomini e Donne

Le parole di Claudio scatenano la reazione di Tina Cipollari che non nasconde lo stupore nel sentire il suo interesse nei confronti di donne più grandi. Tina, così, chiede a Claudio di svelare il nome delle donne a cui è interessato e, di fronte al suo rifiuto, sbotta. “Sei venuto prevenuto qui. Sappi che sei già sulla lista nera“, afferma una furiosa Tina.

Claudio, poi, conclude la presentazione chiedendo di poter ballare con Ida Platano. Al termine della musica, Tina poi interviene nuovamente: “Ida quanti anni hai?”, chiede la bionda opinionista. “41“, risponde la dama con Tina che puntualizza come, due anni di differenza, siano davvero pochi.

DAVIDE E SARA LASCIANO UOMINI E DONNE/ "Non sono innamorato, ma se lei vuole..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA