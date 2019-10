Claudio Chiappucci video scherzo Le Iene/ Nuovo Fedez gli distrugge la villa e lui…

Claudio Chiappucci è la vittima del nuovo scherzo de “Le Iene”. Il programma di Italia 1 ha scelto la leggenda del ciclismo che ha gareggiato negli anni ’90 anche nella stessa squadra di Marco Pantani. “El diablo” è caduto così nella rete di Mitch, che lo ha messo a dura prova. Un rapper dal nome improbabile, Sporco, e che vorrebbe imitare Fedez gli devasta la villa faraonica e lui non la prenderà affatto bene. Il finto rapper, sedicente nuovo Fedez, gli occupa la villa per girare alcuni video per la sua ultima hit. Questo è almeno quello che gli fanno credere. Così il campione di ciclismo assiste alla devastazione della casa guardando dal suo cellulare quello che registravano le telecamere di sicurezza. La reazione di Claudio Chiappucci è memorabile, quindi “Le Iene” assicura che lo scherzo non è affatto da perdere. Ed è ben riuscito anche grazie al coinvolgimento di Samuele Chiappucci, figlio della “vittima” e complice di Mitch nella realizzazione dello scherzo che andrà in onda nella puntata di oggi, domenica 27 ottobre 2019.

CLAUDIO CHIAPPUCCI SCHERZO LE IENE: NUOVO FEDEZ GLI DISTRUGGE LA VILLA

Il video che anticipa il servizio con lo scherzo a Claudio Chiappucci è di per sé già abbastanza esilarante. Si vede il campione di ciclismo che impreca e bestemmia per la villa devastata. Parole irripetibili a cui fanno seguito quelle sullo sfondo di Mitch de “Le Iene”. «Perché Claudio Chiappucci è così inca..ato? Perché in casa sua c’è Sporco», dice la Iena e così si vedono le immagini del finto rapper. «Sporco è il finto rapper che ha girato il video della sua ultima hit nella villa del campione di ciclismo Claudio Chiappucci, noto come el diablo. Ovviamente senza che questi sapesse nulla». Mitch ha poi anticipato cosa hanno fatto per organizzare lo scherzo. «Per farlo abbiamo impacchettato la casa in stile Dexter, ingaggiato un writer e devastato una piscina». Ma per l’occasione hanno anche inciso una canzone con la complicità di Samuele, figlio appunto di Claudio Chiappucci. Per vedere l’intero servizio, e quindi scoprire la reazione della “vittima”, non ci resta che aspettare la puntata di stasera.





