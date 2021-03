Claudio Coccoluto è morto/ Addio al maestro dei dj: i social, “omaggiatelo a Sanremo”

Grave lutto nel mondo della musica e del clubbing: è morto Claudio Coccoluto, considerato il più grande dei dj. L’artista originario di Gaeta, in provincia di Latina, si è spento alle 4:30 di oggi, martedì 2 marzo 2021, nella sua casa di Cassino all’età di 59 anni. Deejay di statura internazionale, da quarant’anni sulla scena come protagonista dell’avanguardia in consolle, Coccoluto, noto nell’ambiente semplicemente come “Cocco”, aveva esordito nel 1978 come speaker dell’emittente locale “Radio Andromeda”. Il debutto nel clubbing era arrivato negli anni Ottanta, su chiamata di Marco Trani, che lo aveva indicato per sostituire Corrado Rizza. Lo stile di Claudio Coccoluto era quello di un innovatore nel solco dell’elettronica underground. Il momento più alto della sua carriera, quello che a suo dire lo rendeva più orgoglioso, era stato – come riportato da Il Corriere della Sera – la performance tenuta alla Sound Factory di New York nel 1991: “In pista c’erano tutti i più grandi, da Louie Vega a Tony Humphries“. Tra i più grandi, però, c’era anche lui, dj Coccoluto.

La notizia della morte di Claudio Coccoluto ha sconvolto il mondo dei social. Tra le prime ad omaggiare il dj scomparso sui social la conduttrice Andrea Delogu: “Il maestro. Un uomo che ha regalato la classe che mancava al mestiere del produttore e del dj. Un uomo che ha fatto la storia della musica elettronica. Claudio Coccoluto”. La richiesta che si leva fortissima dagli internauti, nel giorno in cui inizia il Festival di Sanremo, è quella che la casa della musica per eccellenza tributi in queste serate il giusto omaggio ad un deejay che ha tenuto alto il nome dell’Italia in un genere così internazionale. Letteralmente affranto il socio Giancarlo Battafarano, in arte Giancarlino, con cui Coccoluto aveva fondato il Goa, lo storico club della Capitale, unico in Italia a finire nelle classifiche dei migliori al mondo. Questo, come riportato dal Corriere della Sera, il suo commento: “Se ne va il maestro più grande e l’amico di sempre. Ha dato cultura alla musica nei club come dj e artista fuori dal coro. Sempre pronto a metterci la faccia con i media sia per gli aspetti gioiosi sia per i problemi del nostro settore. Con lui se ne va una parte di me”.



