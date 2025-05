Claudio Colaiacomo è un famoso scrittore, noto al pubblico per i suoi meravigliosi romanzi. Oggi conosciamo meglio chi è e soprattutto, scopriamo alcuni dettagli sulla sua relazione con Valentina Bisti. Lei, conduttrice Rai e giornalista, è sua moglie ormai da diverso tempo. Nato nek 1970, lo scrittore ha pubblicato numerosi libri sotto l’editore Newton Compton Editore, e dalla sua fantasia sono nati tantissimi capolavori che spesso hanno come protagonista la città di Roma.

Tra questi ricordiamo ‘Roma perduta e dimenticata‘, ‘Keep calm e passeggiata per Roma‘, ‘Il giro di Roma in 501 luoghi’ e tantissimi altri romanzi. Eppure non tutti sanno che Claudio Colaiacomo è un coach professionista, laureato in Fisica, che diverso tempo fa è stato un dirigente d’azienda. Da almeno dieci anni invece è il vice presidente di Elsevier, la casa editrice olandese per la quale segue le relazioni istituzionali. Claudio Colaiacomo aggiorna costantemente il suo profilo Instagram ed è sempre attento a condividere tutti i suoi progetti con il pubblico.

Valentina Bisti e Claudio Colaiacomo: “Ci vedevamo troppo poco…“

Ma passiamo ora alla relazione tra Valentina Bisti e Claudio Colaiacomo. La coppia è sposata dal 2002 e in un’intervista a Di Più, la giornalista aveva dichiarato di essersi sposata con lui per ben due volte: la prima a Las Vegas, e la seconda in quel di Arezzo. Nonostante le due nozze, i due hanno affrontato un periodo di forte crisi per via dello stile di vita differente. Ecco cos’aveva raccontato la giornalista a Di Più: “Quando ero agli inizi della mia carriera ci vedevamo pochissimo, perché io ero sempre impegnata. Questo ci ha portato ad avere delle incomprensioni”. Oggi, però, pare essere tutto risolto dato che Valentina Bisti ha spiegato che finalmente il marito Claudio Colaiacomo ha saputo accettare il suo lavoro e trovare una routine di coppia diversa.