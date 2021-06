Claudio D’Alessio accusato dalla colf “Stato di semi schiavitù”/ “Picchiata e…”

Gravi accusa quelle ricadute su Claudio D’Alessio, il figlio del celebre cantante Gigi D’Alessio, da parte della sua ex colf, la signora Halyna Levkova. La donna ha infatti dichiarato che D’Alessio l’ha presa a schiaffi e insultata e, addirittura, nell’atto di citazione si arriva a parlare di “stato di semi schiavitù”. Gli episodi che raccontiamo risalgono al 2014 e sono accaduti in un appartamento di via Michele Mercati ai Parioli, a Roma. La donna denunciò il figlio di Gigi che venne rinviato a giudizio. Nel 2018 ha dunque avuto inizio il processo ed è stato stabilito che il prossimo 27 settembre Claudio dovrà comparire in aula per rispondere alle domande del pubblico ministero Mauro Masnaghetti.

Gigi D'Alessio e la fidanzata Denise Esposito beccati insieme?/ Video mano nella mano

Le accuse dell’ex colf di Claudio D’Alessio: “al limite della schiavitù”

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, l’ex colf di Gigi D’Alessio dichiaro: “È stato drammatico. Nell’appartamento ho dormito sempre in una stanza senza porta e armadio, al limite della schiavitù, lavorando in nero quindici ore al giorno. E lui non mi ha quasi mai pagato. Ero pronta ad andarmene”. Accuse molto pesanti che trovarono la replica del figlio del celebre cantante, che allora dichiarò “Mi ha denunciato per i soldi”, rigettando dunque tutte le accuse della donna. Gli aggiornamenti sulla vicenda arriveranno dunque il prossimo 27 settembre, quando Claudio D’alessio comparirà in aula per rispondere alle domande.

LEGGI ANCHE:

Anna Tatangelo "Gigi D'Alessio? Anni zitta per rispetto"/ "Se parlassi fare danni"Anna Tatangelo/ "Un altro figlio? Sì, lo vorrei". E spunta un nuovo amore per lei...

© RIPRODUZIONE RISERVATA