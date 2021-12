Claudio D’Alessio, ex Nicole Minetti condannato a 3 mesi/ Lesione e violenza privata

E’ stato condannato a tre mesi Claudio D’Alessio, figlio del noto cantante Gigi. Come stabilito dal tribunale, sentenza pubblicata nelle scorse ore dal Corriere della Sera, il ragazzo è stato accusato di lesione e violenza privata dopo aver sbattuto in strada durante la notte, “dopo essere stata aggredita in modo minaccioso, subendo anche delle percosse”, scrive il quotidiano di via Solferino, la colf Halyna Levkova.

L’episodio risale a diversi anni fa, precisamente al 5 luglio del 2014, ed è accaduto in via Giuseppe Mercalli, dove appunto Claudio D’Alessio ha vissuto per anni. Pare che a scatenare la rabbia del figlio del noto cantante partenopeo sia stata una reazione della stessa colf dopo un litigio fra il giovane e la fidanzata dell’epoca, Nicole Minetti, ex consigliere comunale di Milano. In quell’occasione Halyna Levkova aveva chiesto al padrone di casa se potesse abbassare la voce in quanto non riusciva ad addormentarsi, anche perchè la colf viveva in una stanza senza porta, non potendo proteggersi quindi dai rumori.

CLAUDIO D’ALESSIO, FIGLIO DI GIGI CONDANNATO A 3 MESI: IL SUO COMMENTO

Peccato però che, secondo l’accusa, D’Alessio rispose in maniera tutt’altro che garbata, e come scrive ancora il Corriere della Sera, avrebbe perso la pazienza e avrebbe picchiato la sua collaboratrice domestica, per poi cacciarla di casa in piena notte, così com’era vestita. Claudio D’Alessio ha commentato la sentenza in primo grado, facendo chiaramente capire di voler fare ricorso contro i 3 mesi e i 15 giorni di condanna, e rimandando al mittente ogni accusa: «Ho deciso di affrontare il processo perché non ho fatto niente a questa persona – sono le parole del figlio del cantautore commentando la sentenza – Spero che l’appello ribalti la sentenza. La sua camera era senza porta? È vero, ma perché era situata al piano superiore, dove viveva sola e così l’ha voluta chi ha costruito l’edificio. Sono finito sotto processo per il cognome che porto».

Poi su Instagram Claudio D’Alessio ha aggiunto: “Ci tengo a precisare una cosa: ho perso il primo grado di un processo basato su un livido dietro ad un braccio con una prognosi di 3 giorni, ripeto di 3 giorni… diagnosticato a distanza di 48 h dai presunti fatti più di 7 anni fa. Avrei gradito che la cosa finisse oggi ed evitare il solito circo mediatico e banali commenti, purtroppo non è stato così, mi toccherà aspettare ancora alcuni mesi. So bene di essere ripetitivo, ma dato l’interesse altrui, sono costretto a sottolinearlo ancora una volta, a “Mario Rossi” tutto questo non sarebbe mai accaduto, a Claudio D’Alessio si… un processo al Nome e non a fatti neanche lontanamente accaduti o citati negli articoli. Vorrei parlare di lavoro di affetti di cose vere, concrete non star qui a sbuffare e annoiare gli altri su una vicenda mai accaduta, basata solo su un unico elemento, il Dio denaro che non pone mai limiti alla povertà d’animo di certa gente”.



