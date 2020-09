Claudio D’Alessio, prestiti da clan Moccia/ Figlio di Gigi nella morsa della camorra

Blitz e sequestri contro il clan camorristico Moccia, tra le vittime figura anche Claudio D’Alessio, figlio di Gigi. Secondo quanto riportato dai colleghi de Il Mattino, l’inchiesta della Dda ha fatto luce sugli affari illeciti dell’associazione criminale campana: l’accusa è di esercizio abusivo del credito. Le forze dell’ordine hanno disposto la chiusura di 14 ristoranti nel centro della Capitale ed emergono i primi dettagli sull’operazione che ha incastrato il clan. Gli esponenti della camorra garantivano prestiti e trattavano con diverse persone, tra cui Claudio D’Alessio: «necessitavano dei prestiti, pretendendo interessi variabili senza autorizzazione», mette in risalto Il Mattino.

CLAUDIO D’ALESSIO, PRESTITI DA CLAN MOCCIA

Il clan Moccia è stato incastrato anche grazie alle intercettazioni ed una di queste vede coinvolto proprio il figlio di Gigi D’Alessio. Nell’ordinanza riportata dai colleghi del quotidiano campano c’è Claudio D’Alessio al telefono con un’altra persone a cui il clan aveva prestato il denaro. Come possibile riscontrare nel dialogo, entrambi si lamentano delle pressioni ricevute dagli esponenti dei Moccia. «Se tu non blocchi un attimo la situazione e dai il tempo di respirare e di organizzarsi, qui non si andrà mai da nessuna parte, e quindi dico… cioè, non è che uno va a rubare la mattina che all’improvviso io ti posso chiudere…», le parole di Claudio D’Alessio: «Serve un attimo di respiro fammi lavorare, fammi fare e poi si stabilisce un piano di rientro».



