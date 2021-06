Claudio D’Angelo, ex fidanzato Ginevra Pisani/ Dopo il “primo amore” nuovo fidanzato?

Ginevra Pisani, neo valletta de “Il pranzo è servito” su Rai 1, è stata fidanzata per due anni con Claudio D’Angelo, conosciuto a Uomini e Donne nella stagione 2016/17. Nonostante i 13 anni di differenza, Ginevra è riuscita a conquistare il cuore del tronista, iniziando una storia d’amore che ha fatto sognare il pubblico di Canale 5. La scelta di Claudio fece molto discutere, non solo per la differenza d’età, ma perché il tronista era rimasto senza corteggiatrici, tra cui Sonia Lorenzini, e in studio era rimasta per lui solo la giovane Ginevra. Dopo un periodo di crisi, nel quale entrambi hanno sofferto molto, i due erano tornati insieme più innamorati di prima. Poi a gennaio 2019 è arrivata la rottura definitiva, resa nota da Claudio e Ginevra sui loro rispettivi profili social.

Claudio D'Angelo e Ginevra Pisani/ Uomini e Donne: “Lui è incoerente, pioggia di offese alla donna che ama!”

Ginevra Pisani ancora single dopo Claudio D’Angelo?

È stata Ginevra Pisani a porre fine alla relazione con Claudio D’Angelo, dopo due anni d’amore e una convivenza a Riccione. La giovane modella ha capito che il loro rapporto era giunto al capolinea dopo un viaggio a Cuba: “Ho deciso di mettere fine al rapporto con Claudio a causa di grandi mancanze da parte sua che accumulate nel tempo sono diventate troppo dolorose ed inaccettabili ai miei occhi”. E ha aggiunto: “Sono stati due anni ricchi di emozione, di viaggi, ma soprattutto di tanto amore, rispetto e fiducia. Infatti mi reputo molto fortunata perché con lui posso dire di aver vissuto un grande primo amore”. Ginevra si è poi buttata a capofitto nel lavoro, da un paio di anni è “professoressa” a “L’Eredità” su Rai 1. Stando alle ultime informazioni su di lei, al momento Ginevra dovrebbe essere single.

