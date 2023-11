Claudio Durigon/ “Pensioni, Quota 41 entro fine legislatura: erosa la riforma Fornero”

“Piaccia o non piaccia, la riforma della professoressa Fornero è erosa. In via di superamento, come la Lega ha promesso. Entro la legislatura, manterremo un’altra promessa: la realizzazione di quota 41”: tranchant Claudio Durigon ai microfoni del Corriere della Sera. Il sottosegretario al Lavoro in quota Lega ha acceso i riflettori sulla riforma delle pensioni e ha sottolineato che questa finanziaria non ha consentito di realizzare il libro dei desideri, ma ha consentito la creazione del percorso per arrivarci. Durigon si è poi soffermato sul problema denunciato dai medici, che hanno annunciato lo sciopero per il prossimo 5 dicembre: “C’è stata un’incongruità, che peraltro rischia di essere incostituzionale. Il governo sta lavorando perché questa norma venga espunta dalla manovra. Tra l’altro, il rischio lo corriamo nella sanità ma anche negli enti locali: rischiamo l’uscita repentina del personale che sta gestendo, per dire, le pratiche del Pnrr”.

RIFORMA PENSIONI 2023/ Donno (M5s) contro Salvini: mente sapendo di mentire

Il punto del sottosegretario Durigon

Con questa riforma, secondo Durigon il governo ha migliorato ciò che pareva intoccabile della Fornero e ha evidenziato che sulla flessibilità in uscita si è di fronte alla possibilità di avere più pensioni al termine dell’anno: “Nel 2024 saranno 17 mila, l’anno dopo 25 mila, pur avendo mantenuto la flessibilità. Una possibilità che prima non c’era”. Una battuta anche sull’Ape sociale, mantenuta con l’aggiunta di 5 mesi per la sostenibilità della spesa: “Ma tutto questo ci dice che molti punti fondanti della Fornero sono in corso di superamento, l’ape social nasce appunto per dare una flessibilità alla iniqua legge del governo Monti. Non dimentichiamo anche la possibilità di riscattare 5 anni di contributi per formazione o per i periodi di discontinuità nel lavoro”. Una battuta anche sull’impegno dei partiti a non presentare emendamenti: “Ancora non si è deciso la forma. Ma certamente potrà essere il governo a proporre i necessari ritocchi”.

LEGGI ANCHE:

RIFORMA PENSIONI 2023/ Da taglio assegni medici 7 milioni di euro nel 2024Claudio Durigon/ "Pensioni, non è vero che abbiamo peggiorato la legge Fornero"

© RIPRODUZIONE RISERVATA