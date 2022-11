Claudio Durigon: “Quota 103 misura ponte”/ “Dopo 41 anni si può andare in pensione”

Claudio Durigon, sottosegretario al lavoro e alle politiche sociali del governo Giorgia Meloni, nonchè esponente della Lega, è stato intervistato ieri sera dal programma di Rete 4, Stasera Italia, per parlare della riforma delle pensioni e della possibilità di introdurre Quota 103, ovvero, 41 anni di contributi più 62 anni di età: “Non si rischia sicuramente – spiega Durigon – il ritorno alla legge Fornero, anzi, in virtù del fatto che siamo arrivati così tardi al governo e c’è poco tempo per costruire una vera riforma, facciamo una misura ponte”.

E ancora: “Noi pensiamo che i lavoratori dopo 41 anni di lavoro possano finalmente andare in pensione, sarà una posizione ponte in questo anno ma la prospettiva è quella di costruire una riforma definitiva nei prossimi cinque anni”.

Quindi Durigon ha parlato anche dei giovani: “I giovani devono essere tutelati quindi credo che arrivare a 41 anni sia difficile anche per loro quindi stiamo pensando ad una pace contributiva che possa coprire i loro buchi previdenziali. La coperta è corta ma abbiamo cinque anni che sono lunghi”. Claudio Durigon ha parlato anche di reddito di cittadinanza durante l’intervista di ieri a Stasera Italia, spiegando: “Pensiamo di intervenire solo su chi è abile al lavoro e non su chi è inabile”.

Il sottosegretario Durigon era stato intervistato sempre nella giornata di ieri dai microfoni di SkyTg24.it e in quell’occasione aveva precisato: “Sento tanto parlare di quota 103, invece è una quota 41 perché se pensate che la quota 102 del governo Draghi dava ristoro a 16mila persone, qui parliamo di una quota 41 che già dà ristoro quest’anno a 48mila persone, quindi ha già un bell’impianto”. E ancora: “Abbiamo fatto un ragionamento molto basilare – ha detto riferendosi alla manovra – ci siamo concentrati su alcune cose che si possono fare e far capire che la nostra direzione è quella”. Infine, sulla pace fiscale e l’Iva sui beni di prima necessità: “Daremo una risposta, sono elementi fondamentali della vita quotidiana delle nostre famiglie, cercare di abbassarle è un segnale positivo”.

