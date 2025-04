Federica Nargi è profondamente legata ai suoi genitori Claudio e Concetta, così come alla sorella Claudia. Più volte la showgirl si è trovata a parlare della sua famiglia d’origine e degli anni passati in casa con i genitori, sognando quello che ha poi realizzato negli anni a seguire. I genitori di Federica Nargi, per stessa ammissione della modella, le hanno trasmesso valori inestimabili: “Abbiamo un rapporto stupendo, sono il mio punto di riferimento in tutto. Mi hanno cresciuto con valori importanti come il rispetto nei confronti degli altri, della gentilezza. Valori che si sono un po’ persi. Io ringrazio loro per avermi fatto crescere proprio con questi valori semplici” ha rivelato la modella e showgirl.

L’infanzia di Federica Nargi non è stata sempre semplice. Non tutti, infatti, sanno che la modella, considerata una delle donne più belle d’Italia, è nata a Tor Bella Monaca, un quartiere complicato di Roma nel quale la microcriminalità è all’ordine del giorno: “Nella mia infanzia sicuramente non siamo cresciute nel lusso, ma abbiamo avuto tutto il necessario per vivere nella maniera più bella. E con mia nonna Giovanna, che mi ha fatto da seconda mamma. Grazie a lei ho imparato ad affrontare la vita con il sorriso” ha rivelato ancora Federica Nargi a Verissimo.

Genitori di Federica Nargi: “Quando sono andata via erano preoccupati”

Tornando ai rapporto con i genitori, Federica Nargi a Verissimo ha raccontato ancora di averli presi come esempio, e di aver preso spunto dal loro amore per costruire un rapporto vero e sincero con il compagno, al suo fianco da vent’anni: “Vedere come si amano mamma e papà, è una rarità, ancora oggi. Per questo ho costruito delle basi solide con Alessandro Matri. Cerco di trasmettere alle mie figlie quello che loro hanno trasmesso a me”.

Quando Federica Nargi, a diciotto anni, è andata via di casa, i genitori erano preoccupati ma fiduciosi: “Mamma era ansiosa. Anche papà, perché ero piccola. Ma hanno sempre avuto molta fiducia in me perché mi avevano dato alcuni valori importanti. Mi avevano cresciuto con Claudia in un quartiere difficile, Tor Bella Monaca, quindi erano preoccupati allo stesso modo quando sono andata via. Ma non ho mai avuto voglia di tornare indietro”.

