Claudio e Sabina, Uomini e Donne/ Lui prende le distanze, la dama decide…

L’ultima puntata settimana di Uomini e Donne concederà spazio anche agli altri protagonisti del trono over? Dopo il tempo dedicato a Gemma Galgani, protagonista di un nuovo confronto con Maurizio Guerci che ha scatenato l’ennesima discussione con Tina Cipollari e il momento di Giancarlo Cellucci che ha chiesto scusa ad Aurora Tropea nonostante la dama non fosse presente in studio, nel corso della puntata di Uomini e Donne di oggi, al centro dello studio, potrebbero accomodarsi Claudio e Sabina. La dama bionda e dagli occhi di ghiaccio, chiusa la frequentazione con Biagio, ha cominciato una conoscenza con Claudio. Il feeling con il cavaliere è cresciuto appuntamento dopo appuntamento, ma nella puntata odierna del dating show di canale 5 ci sarà un colpo di scena.

IL CONFRONTO TRA CLAUDIO E SABINA

Al centro dello studio di Uomini e Donne, Claudio e Sabina, come svelano le anticipazioni pubblicate dal Vicolo delle News, si sono avvicinati in modo intimo. Tuttavia, il cavaliere, nella nuova puntata del dating show di canale 5, ammetterà di non aver provato un trasporto tale da convincerlo a portare avanti il rapporto. Nonostante tutto, però, Sabina deciderà di continuare a vederlo per capire se ci siano delle possibilità di fargli cambiare idea. L’atteggiamento di Sabina scatenerà la dura reazione di Gianni Sperti e Tina Cipollari. I due opinionisti faranno notare alla dama che avrebbe dovuto chiudere definitivamente dopo le parole di Claudio, ma Sabina resterà ferma sulla propria posizione.



