CLAUDIO FERRETTI E’ MORTO/ Addio a un’altra voce storica della Rai

Addio a Claudio Ferretti: a 77 anni un’altra voce storica dello sport in Rai si spegne per sempre, il giornalista è stato per anni un punti di riferimento di Tutto il Calcio Minuto per Minuto lavorando al fianco di Sandro Ciotti ed Enrico Ameri e si aggiunge ad un anno molto difficile che ha già visto la dipartita di grandi firme del giornalismo come Gianni Mura e Franco Lauro, solo per citare due tra i nomi più importanti. Ferretti iniziò il suo percorso in Rai nel 1963 come radiocronista e diventò, nel 1966, una delle storiche voci del programma radiofonico Tutto il calcio minuto per minuto. Ferretti non si occupò solamente di calcio ma anche di commentare in qualità di inviato altri sport come il ciclismo e il pugilato. Nel 1988 il passaggio dalla radio alla tv, alla conduzione di programmi sportivi come “È quasi goal“, che vedeva nel cast anche Sandro Ciotti, e ancora “Telesogni” e “Anni azzurri“. Negli anni ’90 diventò il capo della redazione sportiva del Tg3.

ADDIO A CLAUDIO FERRETTI, MAESTRO DI GIORNALISMO

Claudio Ferretti è stato anche un grande appassionato di ciclismo, dedicandosi al “Processo alla Tappa” e a molti approfondimenti sul Giro. Ma è stato anche uno scrittore importante con alcuni volumi dedicati alla Rai come “RicordeRai” e “Mamma Rai” e allo sport come “Tutto il ciclismo“, “l’Enciclopedia dello sport“, “100 anni azzurri” solo per citare alcuni volumi tra i più conosciuti. Nel 2010, poi, era stato protagonista dei 50 anni del programma “Tutto il calcio minuto per minuto”, tornando alla conduzione in occasione di una b speciale. Claudio Ferretti è stato un figlio d’arte del giornalismo, figlio di Mario Ferretti, a sua volta voce storica del ciclismo. Negli anni d’oro del dualismo tra Fausto Coppi e Gino Bartali: fu Ferretti senior a pronunciare la frase che gli permise di restare indelebile nella memoria del nostro Paese: “Un uomo solo al comando, la sua maglia è biancoceleste, il suo nome è Fausto Coppi”.





