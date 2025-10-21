Chi è Claudio Fico, come è morto e la vita privata del giornalista, morto dopo una lunga malattia.

Grave lutto nel mondo del giornalismo per la morte di Claudio Fico, vicedirettore vicario del Tg5, braccio destro di Clemente Mimum che si è spento nella notte a causa di una lunga malattia. Da sempre appassionato di giornalismo, conclusi i suoi studi, aveva cominciato la carriera lavorando Rai dopo aver partecipato e vinto un concorso. Da quel momento, la carriera giornalistica di Claudio Fico non si è più fermata e, nel corso degli anni, ha ricoperto vari ruoli in diverse redazioni come quello di caporedattore del TgR per poi trasferirsi prima al Tg2 e poi al Tg1. Dal 2011, la sua carriera si è spostata a Mediaset entrando nella redazione del Tg5, dove ricopriva il ruolo di vicedirettore vicario.

Chi è Federico Mastrostefano, cavaliere di Uomini e Donne/ Fa piangere Agnese e sceglie Francesca

A parlare della morte di Claudio Fico, in un post pubblicato su X, è stato anche Clemente Mimum che lo ha definito un professionista straordinario e un uomo di grandi valori. Oltre che dalla stima, i due erano legati anche da una profonda amicizia.

Claudio Fico morto: la vita privata e il ricordo dei colleghi

“Alla sua famiglia l’abbraccio mio e del tg5”. Con queste parole, Clemente Mimum ha espresso tutta la sua vicinanza e quella della redazione del TG5 alla famiglia di Claudio Fico che è sempre stato molto discreto e riservato. Non si sa nulla, infatti, della sua vita privata e dei suoi affetti più veri. A ricordarlo, in queste ore, sono tanti amici e colleghi che, sui social, lo ricordano non solo per la sua grande professionalità, ma anche per la sua umanità.

Antonella Fiordelisi punge l’ex fidanzato Francesco Chiofalo: “Quando stava con me era sano”/ “I ritocchini…”

Da tempo malato, ha combattuto a lungo contro la malattia che lo ha spento a 67 anni come hanno annunciato oggi, martedì 21 ottobre 2025, Federica Panicucci e Francesco Vecchi nel corso della puntata di Mattino Cinque.