Claudio Fratini, compagno Malika Ayane/ Lei: “è sacrosanto cercare di essere felici”

Claudio Fratini è il compagno di Malika Ayane, la raffinata interprete protagonista di Sanremo 2021 con il brano “Tu mi piaci così”. Dopo diverse storie d’amore naufragate la ex giudice di X Factor sembrerebbe aver trovato la serenità tra le braccia del manager del mondo dello spettacolo. “Sto bene con il mio compagno” – ha confessato Malika lo scorso anno parlando della sua relazione d’amore con cui è legata dal 2018. “Se non hai la fortuna di incontrare subito una persona con cui stare tutta la vita, è sacrosanto cercare di essere felici, di non accontentarsi” – ha aggiunto la cantautrice che è davvero innamorata del suo Claudio. La coppia si è conosciuta per caso ad una festa e da allora non si sono più separati, anche se hanno dovuto affrontare diverse difficoltà per il loro amore. A cominciare dalla distanza visto vivono tra Milano e Berlino.

Claudio Fratini e Malika Ayane, l’amore nato ad una festa

Per Malika Ayane si tratta di un nuovo importante amore quello con Claudio Fratini dopo la storia d’amore naufragata con Cesare Cremonini con cui ha scritto anche la canzone “Hello”. Intervistata dal settimanale Oggi la cantante parlò così sulla fine della relazione col cantautore bolognese: “un giorno ci siamo guardati e ci siamo chiesti dove saremmo andati a finire. Ho già una figlia di sette anni, non potevo permettermi un fidanzato bambino…E quando è uscita la notizia del mio matrimonio, Cesare ha reagito come un bambino. È finito tutto meno la stima e l’amicizia”.

Poi la Ayane si è sposata con Federico Brugia, produttore e regista con cui è convolata a nozze nel 2011. Cinque anni di matrimonio con tanto di fuga in America e matrimonio a Las Vegas come ha raccontato l’artista: “lui aveva lo smoking più brutto del mondo, io ero in bianco e jeans”. Dopo il matrimonio a Las Vegas la coppia ha ufficializzato il loro amore con tanto di rito civile nel 2011 a Milano. Nel 2016 la separazione e poi l’arrivo, due anni dopo, di un nuovo grande amore: Claudio Fratini!

