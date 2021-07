Claudio Fratini, compagno Malika Ayane/ Lei: “mai accontentarsi”

Claudio Fratini è il compagno di Malika Ayane, la cantautrice di “Come foglie” che dopo una serie di storie andate male ha finalmente ritrovato la serenità. Proprio così la bravissima e sofisticata cantante nel gennaio del 2019 è uscita allo scoperto con il nuovo fidanzato rivelando: “sto bene con il mio compagno”. Un amore importante quello che lega Malika al manager che lavora nel mondo dello spettacolo e a cui si è avvicinata dopo la fine del matrimonio con l’ex marito Federico Brugia. “Se non hai la fortuna di incontrare subito una persona con cui stare tutta la vita, è sacrosanto cercare di essere felici, di non accontentarsi” – ha detto la cantante che ha incontrato per la prima volta il compagno ad una festa di amici in comune. Un vero e proprio colpo di fulmine che ha spinto i due a conoscersi e frequentarsi nonostante la distanza, visto che lei vive a Milano e lui a Berlino.

Malika Ayane e Claudio Fratini: l’incontro ad una festa…

Nel 2018 è nato l’idillio tra Malika Ayane e Claudio Fratini e dura ancora oggi come ha confermato la cantautrice durante un’intervista. “Con lui ora sto finalmente bene” ha precisato Malika lasciandosi così alle la storia andata male con Cesare Cremonini e il matrimonio fallito con Federico Brugia. “Quando non hai la fortuna di incontrare subito la persona giusta per te, quella con cui stare tutta la vita, si ha il sacrosanto diritto di cercare ad essere felici e di non accontentarsi mai” – ha detto la Ayane che è tornata a parlare anche della storia d’amore naufragata col collega Cesare Cremonini. “Un giorno ci siamo guardati e ci siamo chiesti: ‘dove andiamo a finire?” – ha detto Malika parlando dell’ex Cesare Cremonini. “Così è finito tutto, meno la stima e l’amicizia. Ho già una figlia di 7 anni e non potevo permettermi un fidanzato bambino” ha detto la cantante che si è poi sposata con Federico Brugia diventando anche madre.

