Claudio Fratini, compagno Malika Ayane/ L’incontro ad una festa, il bacio e poi..

E’ Claudio Fratini ad aver posto al fianco di Malika Ayane dopo la fine del matrimonio con il regista Federico Brugia datato 2016. La cantante questa sera sarà sul palco di Pio e Amedeo per cantare e prendere parte alla festa nazional popolare del duo pugliese, mentre a casa ci sarà il suo compagno, potremo dire storico, a guardarla. Chi segue la nostra artista sa bene che ormai da qualche anno, almeno tre, fa coppia fissa con il manager Claudio Fratini, che a quanto pare ha la sua compagna nella sua scuderia, e che i due dividono la loro vita tra Milano, dove lui vive e lavora, e Berlino, la città tanto casa a Malika Ayane. Della loro relazione sappiamo davvero molto poco proprio per via di questa spola che spesso li porta all’estero e, quindi, al sicuro dal gossip e dai paparazzi. Furono proprio loro, grazie a Novella 2000, a svelare la coppia al grande pubblico immortalando i due in un locale alle prese con un tenero bacio.

L’incontro e il colpo di fulmine tra Claudio Fratini e Malika Ayane

I bene informati del gossip raccontano che Claudio Fratini e Malika Ayane si sarebbero incontrati tre anni fa ad una festa e che a quel punto, colpiti da un colpo di fulmine, sarebbe iniziato il corteggiamento reciproco e subito una relazione stabile che li ha uniti senza farli più lasciare. Paparazzi a parte, la loro prima uscita pubblica risale già all’inizio del 2018 (quindi il loro primo incontro potrebbe addirittura essere datato 2017) in occasione della prima del film “Puoi baciare lo sposo”. I due non amano molto apparire in pubblico e nemmeno sui social dove lei spesso appare da sola e in rarissime occasioni insieme al suo compagno nonché manager.

