Claudio Fratini, ex fidanzato Malika Ayane/ Lei: “Era il mio agente? Adesso non più”

Malika Ayane è single: finita con il fidanzato Claudio Fratini

Claudio Fratini è l’ex fidanzato e agente di Malika Ayane. E’ finito l’idillio tra la cantautrice e il suo agente a cui è stata legata per diverso tempo dopo la fine del matrimonio con il regista Federico Brugia, dal quale si è separata nel 2016. La Ayane sembrava aver ritrovato il sorriso tra le braccia di Claudio, ma qualcosa è andato storto visto che la coppia si è lasciata interrompendo anche la collaborazione artistica. A rivelarlo in anteprima è stata proprio la cantante in occasione di una intervista rilasciata a Il messaggero: “Matrimonio e altri figli? Non penso proprio. Da qualche mese sono single (l’ex fidanzato è Claudio Fratini, ndr). Era il mio agente? Adesso non lo è più. Sono donna dai grandi cambiamenti… è bello essere da soli”.

Malika Ayane/ "Una ragazza? Ci sono pensieri amari, profondi, non solo estate"

Se la vita sentimentale va a rotoli, la Ayane è felice della sua vita professionale visto che è tornata in radio con il nuovissimo singolo “Una ragazza”. ” Sono soddisfatta: lavorando ho sempre fatto quello che volevo, anche la sperimentazione” – ha detto chiaramente la cantante.

Malika Ayane e Claudio Fratini: c’eravamo tanto amati

Dopo la fine della relazione con Cesare Cremonini e il matrimonio naufragato con il regista Federico Brugia, Malika Ayane sembrava aver ritrovato il sorriso tra le braccia del compagno Claudio Fratini. I due erano coppia fissa da diversi anni anche se la loro relazione era a distanza, visto che si dividevano tra Milano e Berlino. “Sto bene con il mio compagno” raccontava la cantante nel gennaio 2019 parlando della sua storia con il manager a cui era legata dal 2018. “Se non hai la fortuna di incontrare subito una persona con cui stare tutta la vita, è sacrosanto cercare di essere felici, di non accontentarsi” – diceva la cantante che ha incontrato il suo ex agente durante una festa di amici.

Malika Ayane: "Sono di nuovo single"/ "Il lockdown è stato faticoso..."

Nel 2018 le prime foto paparazzate dai giornali e la conferma di una nuova relazione per la Ayane che ha dedicato all’ex compagno anche il brano “Stracciabudella”.

LEGGI ANCHE:

Malika Ayane, l'amore per la figlia Mia/ "Macino chilometri di notte per lei"

© RIPRODUZIONE RISERVATA