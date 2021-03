Claudio Fratini, fidanzato Malika Ayane/ Agente dello spettacolo amante della privacy

Claudio Fratini è il compagno di vita di Malika Ayane, cantante dalla voce inconfondibile che in questi giorni si sta esibendo sul prestigioso palco dell’Ariston per il Festival di Sanremo 2021. Chi è Claudio Fratini? Scoprire qualcosa su di lui non è affatto facile in quanto lo stesso tiene molto alla sua privacy al punto che è rarissimo trovare foto che lo raffigurano anche sui social, comprese le pagine della fidanzata Malika Ayane.

Si sa con certezza che la cantante ha ritrovato il sorriso dopo la fine del matrimonio con il regista Federico Brugia datato 2016, anche se la cantante ha dovuto pazientare un paio d’anno prima di tornare a sentire le farfalle nello stomaco. L’incontro con Claudio Fratini pare infatti sia datato 2018, anche se non vi è alcuna data ufficiale di fidanzamento. Si sa invece con certezza che i due si dividono fra Berlino, dove lei ha preso casa, e Milano, dove invece vive e lavora il compagno. Un’altra informazione pubblica è che Fratini lavora come manager nel mondo dello spettacolo, ed è attualmente l’agente della sua fidanzata, anche se non si sa quali siano gli eventuali altri artisti nella sua scuderia.

CLAUDIO FRATINI, FIDANZATO DI MALIKA AYANE: IL COLPO DI FULMINE AD UNA FESTA

Le cronache di gossip raccontano inoltre di un incontro fra Claudio Fratini e Malika Ayane avvenuto molto probabilmente nel 2018 ad una festa: fra i due è scoppiato una sorta di colpo di fulmine, e dopo essersi visti e piaciuti non si sono praticamente più lasciati nonostante la distanza fra Milano e Berlino sia comunque significativa. Inoltre, sempre tre anni fa, la coppia era stata pizzicata da Novella 2000, sorpresa in un bar di Milano mentre si scambiavano un tenero bacio. La loro vera prima uscita pubblica risale comunque al febbraio del 2018, in occasione della prima del film con Diego Abatantuono, “Puoi baciare lo sposo”. Da allora i due non si sono praticamente più visti in pubblico di conseguenza è facile intuire come gli stessi snobbino la vita mondana preferendo invece delle tranquille e romantiche serate in casa fra cenette intime, tv e divano.



© RIPRODUZIONE RISERVATA