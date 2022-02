Claudio Fratini, fidanzato Malika Ayane/ Chi è il manager, nuovo amore della cantante

Durante la seconda serata di Sanremo 2022 Malika Ayane, assieme ad Arisa, ha presentato i due brani candidati come inno dei Giochi Invernali di Milano e Cortina del 2026, che verranno poi votati dal pubblico. Si tratta di “Un po’ più in là” e “Prima dell’alba”. Malika Ayane è una cantante affermata ma se nel lavoro le cose vanno a gonfie vele, nella vita sentimentale il tutto si fa più difficile. Infatti, la cantante ha avuto una vita non molto semplice. Da giovanissima è rimasta incinta ed è diventata mamma della bellissima Mia. Qualche anno dopo, si è avvicinata a Cesare Cremonini, con il quale ha avuto una bellissima storia d’amore, durata qualche anno. Si è poi sposata con il regista Federico Brugia, i 2 avevano anche provato ad avere un bambino ma purtroppo la donna lo perse prima del termine della gravidanza. Superato un periodo emotivamente molto buio, oggi Malika è felice ed è ritornata a sorridere tra le braccia di Claudio Fratini.

Claudio Fratini, manager dello spettacolo tra Milano e Berlino

Attualmente Malika Ayane è felicemente fidanzata con il suo compagno, Claudio Fratini, famoso manager del mondo dello spettacolo. L’amore tra i 2 è sbocciato nel 2018, poco dopo la fine del matrimonio con Brugia. In un momento molto difficile per la cantante, che doveva affrontare non solo la fine del suo matrimonio ma anche la perdita di un figlio. L’attuale fidanzato di Malika Ayane, Claudio Fratini, è un manager nel mondo dello spettacolo. I due si sono conosciuti ad una festa tra amici in comune e da allora non si sono più lasciati, nonostante i problemi legati alla distanza. La coppia infatti vive tra Milano e Berlino, dove Malika Ayane ha acquistato casa. A Claudio Fratini sarebbe dedicata “Stracciabudella”, la canzone di Malika Ayane che racconterebbe del loro amore passionale. Claudio Fratini ha un account Instagram (il suo nome è “clavalier”), ma è una persona riservata a il suo profilo non è visibile.

