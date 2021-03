CLAUDIO FRATINI, FIDANZATO MALIKA AYANE/ “Con lui ho cercato di non accontentarmi”

Non mancheranno le coppie, a Sanremo 2021: Malika Ayane e Claudio Fratini, per esempio, affronteranno insieme l’esperienza sul palco più prestigioso della Canzone italiana, se non altro nel senso che il fidanzato la sosterrà a distanza facendo opportunamente il tifo per lei. Malika, in gara al Festival con il brano Ti piaci così, sta con Claudio dal 2018, a partire cioè dalla sua separazione con il regista Federico Brugia. La cantante ha alle spalle un vissuto sentimentale piuttosto burrascoso: nel 2019, a Vanity Fair, parlava così della sua prima relazione con il padre di sua figlia Mia, oggi adolescente: “Ho avuto una figlia da un uomo con cui ho vissuto per anni”, ha ammesso. “Ci siamo conosciuti e innamorati, dopo venti giorni vivevamo insieme, dopo sei mesi ero incinta e non è andata. L’amore passionale l’ho avuto ed è finito, come finiscono milioni di storie”. In seguito, è andata male anche con Cesare Cremonini, con cui nel 2010 ha composto il brano Hello! dedicato proprio alla loro storia d’amore. “Un giorno ci siamo guardati e ci siamo chiesti dove saremmo andati a finire”, ha raccontato lei all’indomani della rottura. “Ho già una figlia di sette anni”, si legge ancora sulle pagine del settimanale Oggi, “non potevo permettermi un fidanzato bambino… E quando è uscita la notizia del mio matrimonio, Cesare ha reagito come un bambino”.

Claudio Fratini, Malika Ayane e i suoi ex

Difatti, dopo Cremonini, Malika Ayane è stata impegnata per cinque anni con il già citato Brugia, pur mantenendosi in buoni rapporti con il suo ex: “È finito tutto meno la stima e l’amicizia”. Le loro nozze civili non sono state entusiasmanti: “Lui aveva lo smoking più brutto del mondo, io ero in bianco e jeans”. Anche Federico, all’epoca del matrimonio, aveva già due figlie. Rimasta incinta del regista, purtroppo Malika non è riuscita a portare a termine la gravidanza. Oggi frequenta stabilmente Claudio Fratini, dividendosi tra Milano e Berlino.

Malika Ayane e il suo nuovo fidanzato Claudio Fratini

Malika Ayane sostiene di stare bene con il suo nuovo fidanzato, che tra l’altro è anche il suo manager. Dal suo punto di vista, “è sacrosanto cercare di essere felici, di non accontentarsi”, e lei con Claudio non l’ha fatto. I due si sono conosciuti a una festa, e da allora sono inseparabili. Nonostante qualche problema legato alla distanza, il loro rapporto sembra procedere a gonfie vele. Nel 2018, ancora ai primi appuntamenti, Malika e Claudio erano stati paparazzati da Novella 2000 in un bar di Milano mentre si scambiavano un tenero bacio.



© RIPRODUZIONE RISERVATA