CLAUDIO FRATINI, FIDANZATO MALIKA AYANE/ La dedica in musica alla loro storia d’amore

Malika Ayane, in gara al Festival di Sanremo 2021 con il brano Ti piaci così, è fidanzata ormai da diversi anni con Claudio Fratini, uomo con cui intrattiene non solo una relazione amorosa, ma anche – prima di tutto – lavorativa. “Smart workers, smart job, smartest boss!”, ha scritto su Instagram la cantautrice milanese, sotto a una foto postata 20 settimane fa che li ritrae insieme. Lo ‘smartest boss’, cioè il ‘boss più intelligente’ di cui parla è proprio Claudio, suo ‘boss’ anzi ‘manager’ che la segue in tutte le sue performance. Non abbiamo particolari informazioni sulla sua presenza a Sanremo, ma c’è da aspettarsi che lui l’abbia accompagnata in questa doppia veste di impresario e primo sostenitore anche sul piano personale.

Chi è Claudio Fratini, fidanzato Malika Ayane

A proposito di storie personali, la canzone che Malika Ayane porta sul palco a Sanremo è molto significativa in questo senso, anche se il suo tema non è precisamente l’amore. Ti piaci così, infatti, è più un brano sull’accettazione di sé, come suggerisce lo stesso titolo, una ricerca in musica del vero lato dell’essere umano che va oltre l’aspetto esteriore. Tra le righe, Malika esorta a essere meno critici con la propria immagine allo specchio, invitando a gioire per le proprie caratteristiche particolari (se non addirittura ‘uniche’).

Il pezzo che Malika ha voluto dedicare espressamente al suo fidanzato è Stracciabudella, contenuto nel suo album del 2018 Domino. Su di lui, purtroppo, si sa davvero poco: Claudio Fratini è conosciuto quasi solo per il suo ruolo lavorativo. Oltre a essere il manager della Ayane, Fratini segue anche altri personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo. Quanto invece al loro rapporto, possiamo dire che Malika l’avrebbe conosciuto a una festa di amici in comune subito dopo la rottura con il suo ex Federico Brugia. Da quel momento, i due non si sono più separati, e Claudio è stato l’ispiratore ‘diretto’ o ‘indiretto’ di diversi brani del suo repertorio.



© RIPRODUZIONE RISERVATA