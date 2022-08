Claudio Fratini, fidanzato Malika Ayane/ Lei: “è bello essere soli”

Claudio Fratini è l’ex compagno di Malika Ayane. La cantante ha confermato la fine della storia d’amore, ma anche del rapporto di collaborazione con l’agente. “Matrimonio e altri figli? Non penso proprio. Da qualche mese sono single (l’ex fidanzato è Claudio Fratini, ndr). Era il mio agente? Adesso non lo è più. Sono donna dai grandi cambiamenti… è bello essere da soli” ha detto la raffinata interprete di “Come foglie” durante una intervista rilasciata al settimanale Il Messaggero. E’ finita quindi la storia d’amore tra i due con la cantante che, reduce da un matrimonio fallito, ha reagito con fermezza e sicurezza. Del resto la Ayane ha alle spalle un matrimonio con il regista Federico Brugia da cui si è separata nel 2016.

Tralasciando la vita privata e sentimentale, Malika Ayane è tornata alla grande con un nuovo singolo dal titolo “Una ragazza” di cui è davvero soddisfatta. ” Sono soddisfatta: lavorando ho sempre fatto quello che volevo, anche la sperimentazione” – ha detto la cantante.

Malika Ayane e Claudio Fratini: perchè è finita?

Come mai si sono lasciati Malika Ayane e Claudio Fratini? Non è dato sapere come mai sia finita tra la cantautrice e l’agente. Sta di fatto che la cantante italiana ha confermato la fine della relazione d’amore con il suo agente. Eppure nel 2018 la Ayane parlando proprio della sua storia con il manager diceva: “se non hai la fortuna di incontrare subito una persona con cui stare tutta la vita, è sacrosanto cercare di essere felici, di non accontentarsi”. L’incontro con il manager era arrivato in un momento particolare della sua vita, visto che la cantante era reduce dalla relazione finita con Cesare Cremonini e il matrimonio naufragato con il regista Federico Brugia.

Purtroppo le cose non sono andate per il verso giusto, visto che l’amore tra i due è terminato.

