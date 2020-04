Claudio Fratini, fidanzato Malika Ayane/ Nuovi sorrisi dopo la separazione

Pubblicità

Claudio Fratini ha regalato di nuovo il sorriso a Malika Ayane, due anni dopo la separazione fra la cantante e l’ormai ex marito Federico Brugia. Sono trascorsi due anni e il manager e la cantante procedono ancora a gonfie vele. Possiamo darlo per scontato, visto che non ci sono voci di corridoio su una presunta crisi, anche se i due hanno deciso di non mostrarsi insieme sui social già da un bel po’ di tempo. “Sto bene con il mio compagno”, ha detto Malika a Vanity Fair in passato, “Se non hai la fortuna di incontrare subito una persona con cui stare tutta la vita, è sacrosanto cercare di essere felici, di non accontentarsi. È anche quello che tento di insegnare a mia figlia Mia, che ha finalmente l’età per capire che una madre bislacca non è necessariamente una tragedia…”. Oggi, mercoledì 21 aprile 2020, Malika Ayane sarà una delle ospiti che vedremo nella prima serata di Rai 1 grazie al concertone Stasera Laura – Ho creduto in un sogno. Intanto i fan sono ancora a caccia di qualsiasi informazione su Fratini, ma il rischio di rimanere delusi è piuttosto alto. Il manager infatti tiene alla lontana social e mondanità ed è difficile reperire qualsiasi notizia sul suo conto.

Claudio Fratini, fidanzato Malika Ayane: meglio sposarsi e poi fidanzarsi

Claudio Fratini ha permesso alla compagna Malika Ayane di sentire ancora le farfalle nello stomaco. Nessun matrimonio immediato però, anche se l’artista ha rivelato qualche tempo fa a Domenica Live di essere sicura che sia meglio sposarsi e poi fidanzarsi. Una strana teoria che a quanto pare non l’ha spinta a passare all’azione. Punto interrogativo invece sulla possibilità che Malika abbia scritto il suo singolo Stracciabudella, pubblicato con l’album Dominio, proprio pensando al nuovo compagno. Un’ipotesi lanciata da Novella 2000 in occasione di una paparazzata della coppia a Milano. Il tutto però risale a due anni fa. Da quanto ne sappiamo, Fratini invece ha lavorato in passato come Proposal Manager per la Gemmo Impianti Spa e in seguito come Responsabile Commerciale nella stessa ditta. Dodici anni che sono terminati nel 2011, quando è diventato Responsabile Commerciale per la Divisioni impianti infrastrutture della Sirti spa. Cinque anni più tardi, scopriamo ancora da Linkedin, è ritornato per qualche mese alla Gemmo Spa come Key Account, ma poi ha scelto di accettare il ruolo di Responsabile Commerciale della sede di Verona della Alpiq InTec Italia Spa.



