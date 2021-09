Claudio ‘Gallo’ Golinelli, bassista Vasco Rossi/ La vita dopo il trapianto di fegato

Nell’autunno 2020, Claudio Golinelli, storico bassista della band di Vasco Rossi, è stato sottoposto a un trapianto di fegato resosi necessario dopo la diagnosi, anni prima, di un tumore allo stesso organo. La diagnosi – arrivata nel 2008 – gli impedì di prendere parte ad alcuni concerti, e Claudio tornò sul palco dopo diversi mesi di stop nell’autunno 2009.

L’anno scorso, però, il fegato ha ricominciato a dargli problemi, così Gallo – questo il suo soprannome ‘ufficiale’ – è stato costretto ad accettare i rischi di un’operazione molto delicata che alla fine ha avuto buon esito. Gallo ha ricominciato a esibirsi quasi subito dopo, e nell’estate 2021 è ripartito in tour a cominciare dalla sua Imola.

Riguardo alla sua vita dopo il trapianto, Claudio Golinelli ha raccontato: “Dirò la verità, mi sento piuttosto bene, è quasi una rinascita, grazie allo splendido lavoro fatto dai medici del Sant’Orsola. Ma in fondo io sono quello di sempre”. Una ‘prova’ di questa serenità ritrovata la fornisce nelle sue dichiarazioni a Il Resto del Carlino in data 8 luglio 2021: “Beh, una su tutte è l’insieme di sensazioni che ho provato l’altra sera. È ricomparso come per magia il nodo allo stomaco che avevo tutte le volte prima di suonare, in modo particolare nella mia città. Non riesco mai a mangiare prima di salire sul palco, e non l’ho fatto neanche questa volta”.

Ritornare sul palco del Molino Rosso di Imola è stato per lui molto emozionante. ‘Emozionante’, in particolare, “ritrovarmi davanti al pubblico dopo tanti mesi, la gioia dell’Italia alle mie spalle e il basso tra le mani nella mia Imola. Confesso che a fatica ho nascosto le lacrime“. L’ultimo concerto è andato in scena il 21 luglio sera, giorno della finale degli Azzurri agli Europei. Inutile dire che la scaletta è stata tutta allegra, considerato anche il risultato della partita.



