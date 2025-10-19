Claudio Gioè - nei panni di Saverio Lamanna in Makari 4 - ha offerto piccole anticipazioni a Da Noi a Ruota Libera.

Nuove avventure, sicuramente nuovi protagonisti ed emozioni altrettanto inedite; le anticipazioni Makari 4 sono già il fulcro della curiosità degli appassionati dato l’esordio di questa sera su – 19 ottobre 2025 – su Rai Uno. Non poteva che trattenersi Claudio Gioè ospite oggi a Da Noi a Ruota Libera ma qualche piccolo spoiler è comunque sfuggito per la felicità dei fan della serie tv con protagonista l’eclettico Saverio Lamanna.

Claudio Gioè parte dal novero delle novità, dai cambiamenti che andranno a condizionare Makari 4 rendendo la trama quanto più magnetica e imperdibile possibile. “Clamorose novità, ritorno di una donna del passato, l’andata via di una fidanzata… Poi un altro ritorno ancora! Gli sceneggiatori si divertono ad inserire ogni stagione degli ingredienti per tenere viva l’attenzione”. Queste le parole dell’attore nei panni di Saverio Lamanna, storico protagonista della serie tv. Poco ma quanto basta per accendere la curiosità degli appassionati che non vedono l’ora di fiondarsi allo schermo per la prima puntata di Makari 4 in onda questa sera – 19 ottobre 2025 – su Rai Uno.

Anticipazioni Makari 4, Claudio Gioè – alias Saverio Lamanna – svela: “Un ex fidanzata di 15 anni prima…”

Il quarto capitolo era particolarmente atteso e finalmente avremo modo di conoscere il seguito delle avventure di Saverio Lamanna. Claudio Gioè – nel salotto di Francesca Fialdini a Da Noi a Ruota Libera – non si è dilungato oltre nel merito delle anticipazioni Makari 4 ma si è soffermato su un punto cruciale citato in precedenza ovvero il ritorno dal passato. “Possiamo anticipare che questa donna è una ex fidanzata di 15 anni prima; arriva con una figlia che, ovviamente, ha proprio 15 anni…”. Una circostanza che aprirà scenari imperdibili e ovviamente con il coinvolgimento anche di figure e scenari ancora non menzionati.