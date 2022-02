Claudio Gioè, chi è e vita privata/ E’ stato fidanzato con Pilar Fogliati…

Claudio Gioè sarà uno degli ospiti della puntata di “Oggi è un altro giorno”. L’attore ripercorrerà la sua carriera raccontando soprattutto lo straordinario successo della seconda stagione di Makari. L’attore siciliano veste nella serie i panni di Saverio Lamanna. Nella conferenza stampa di presentazione della seconda stagione, Gioè ha rivelato che questo personaggio è quello che gli somiglia di più tra quelli finora interpretati: “E’ un personaggio che è totalmente palermitano, è palermitano anche quando se ne va dalla Sicilia e poi ritorna, un palermitano di rientro, come ce ne sono tanti. Ecco questo è anche un altro aspetto tipico di noi siciliani, ci lamentiamo molto della nostra condizione esistenziale, non possiamo fare a meno della Sicilia e continuiamo, nel nostro profondo, a credere in un riscatto di questa terra”.

Nato a Palermo nel 1975, Claudio Gioè ha 47 anni e ha studiato recitazione all’Accademia nazionale di arte drammatica, dove si è diplomato. Spazia dal canto, alla danza alla scrittura e ha esordito al cinema con Luca Guadagnino, nel 1998, con The Protagonists, poi ha lavorato con Marco Tullio Giordana ne I cento passi e La meglio gioventù. Da quel momento non si è più fermato, girando uno dopo l’altro film di successo e fiction che gli hanno dato la grande popolarità, da Il capo dei capi a Squadra antimafia, passando per Sotto copertura e Il sistema. Da non dimenticare anche Il capo dei capi, la miniserie in cui si calò nel ruolo di Totò Riina.

Claudio Gioè è molto riservato tanto che non ha nemmeno dei profili social. In un’intervista a Grazia, l’attore aveva spiegato il motivo di questa scelta particolare: “Non ne capisco l’utilità banalizzano tutto mentre ci sarebbe tanto bisogno di approfondire”. L’attore è estremamente riservato sulla sua vita privata. Della sua relazione con Pilar Fogliati si è saputo solo quando era finita. Era stata l’attrice di “Un passo dal cielo” a rivelarlo da Caterina Balivo durante il programma “Vieni da me”: “Visto che è da un po’ che circola questo gossip è bene dirlo: io e Claudio Gioè siamo stati fidanzati per 4 anni e mezzo. È stata una bellissima storia d’amore che io ricordo con affetto e con il sorriso sulle labbra”. Non sappiamo se ora il cuore di Claudio Gioè batta per un’altra persona.

In un’intervista a SuperGuida TV, Claudio Gioè ha raccontato di essere tornato alle sue radici per stare con la famiglia e a proposito del suo Saverio Lamanna ha rivelato: “Tra quelli che ho interpretato è quello che finora mi si avvicina di più, sia pur con tutte le sue diversità. Questo ruolo mi ha lasciato una forte impronta etica. Ed anche un barlume di speranza per credere nel futuro. Sono grato a Gaetano Savatteri che ha tratteggiato da siciliano con la sua penna nei suoi libri questa figura”.



