Dopo la fine della storia con Pilar Fogliati, c'è massimo riserbo intorno alla vita privata di Claudio Gioè che svela come dovrebbe essere la fidanzata.

Claudio Gioè è tornato in tv con la nuova stagione di Makari e, dopo l’ottimo debutto, in vista della seconda puntata che andrà in onda domenica 26 ottobre 2025, oggi 24 ottobre, è tra gli ospiti della nuova puntata de La volta buona. L’attore racconterà i segreti della fiction di Raiuno ma nel salotto di Caterina Balivo, pur essendo molto discreto e riservato, potrebbe svelare qualche dettaglio in più della sua vita privata. Della carriera e del percorso artistico di Claudio Gioè, infatti, si sa praticamente tutto mentre della sua vita privata ci sono pochissimi dettagli.

Delitto di Garlasco/ Cavallaro: “Mi ha scritto il nipote di Savu sulle Bozzole, ecco cosa mi ha detto”

L’unico dettaglio che è stato diffuso è la relazione con la collega Pilar Fogliati con cui, però, la storia è finita da tempo. Dopo l’addio alla Fogliati, dello stato sentimentale di Claudio Gioè vige il massimo riserbo e anche dai social non arrivano informazioni a riguardo.

Claudio Gioè single? Come dovrebbe essere la fidanzata

In occasione dell’uscita della nuova stagione di Makari, Claudio Gioè ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Tv Sorrisi e Canzoni in cui ha svelato di essere tornato a vivere in Sicilia dopo anni vissuti a Roma e ha svelato le caratteristiche che una donna dovrebbe avere per conquistarlo e costruire una storia d’amore stabile e serena con lui.

Chi è Isabella, dama di Uomini e Donne/ Dopo la lite con Christian, chiude con Mario e lascia il programma

L’attore confessa che, esattamente come Saverio, il personaggio che interpreta in Makari, è abbastanza indeciso dal punto di vista sentimentale al punto da non aver ancora messo su famiglia. Gioè, inoltre, svela che la compagna dovrebbe essere in grado di stargli accanto senza adularlo e senza essere troppo accondiscendente. L’attore, infatti, ha ammesso di amare le donne che hanno una loro personalità e un carattere forte e di essere predisposto al confronto, anche con il litigio.