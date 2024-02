Claudio Gioè, chi è l’attore di Makari/ Super riservato ma spunta la storia finita con Pilar Fogliati

Chi è Claudio Gioè, l’attore di Makari 3

Claudio Gioè, tra gli ospiti della puntata de La volta buona del 23 febbraio 2024 insieme a Mariotto, è uno degli attori più apprezzati dagli addetti ai lavori e più amati dal pubblico italiano. Capace di calarsi perfettamente nei personaggi che interpreta, Makari è stato protagonista di tanti film e fiction di successo. Nato a Palermo nel 1975, dopo gli studi liceali, decide di trasformare la passione per la recitazione in un lavoro trasferendosi a Roma dove si diploma all’Accademia nazionale d’arte drammatica. Comincia così la sua straordinaria carriera. Il debutto al cinema arriva nel 1998 in The Protagonists ma ha recitato anche ne I Cento Passi, La Meglio Gioventù.

Claudio Gioè, chi è l'attore ospite a Da noi a ruota libera?/ Dalle ex famose come Pilar Fogliati a Makari 3

Tante, poi, le fiction di cui è stato protagonista come Paolo Borsellino, Il capo dei capi, Squadra antimafia – Palermo oggi, Il tredicesimo apostolo, La mafia uccide solo d’estate, Sotto copertura fino ad arrivare a Makari, attualmente in onda su Raiuno con la terza stagione.

La vita privata di Claudio Gioè

Della vita privata di Claudio Gioè si hanno pochissime informazioni. L’attore, infatti, è super discreto e riservato. Non si sa, infatti, se sia fidanzato o sposato. Tuttavia, nel suo passato, spunta anche una storia, oggi finita, con Pilar Fogliati. In realtà, anche sulla storia che i due avrebbero avuto ci sono poche informazioni.

Chi è Claudio Gioè, ha una fidanzata?/ L'attore torna a Sanremo 2024 per lanciare "Makari 2"

A condividere pochissime informazioni, in un’intervista rilasciata in passato ai microfoni di Confidenze, è stata la Fogliati che, tuttavia, non ha mai fatto riferimento in modo diretto all’attore. “Ho vissuto una lunga storia con un attore più anziano di me, ma il nostro rapporto si è interrotto a causa di progetti divergenti”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA