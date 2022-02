Claudio Gioè e Domenico Centamore/ “Makari e la nostra amicizia nella vita”

“Siamo anche amici nella vita, ci conosciamo da venti anni. Abbiamo fatto insieme “I cento passi”, eravamo un po’ più giovani. Da quel momento il nostro sogno era quello di tornare insieme, magari per una commedia”: così Claudio Gioè e Domenico Centamore, protagonisti della serie tv Makari, ai microfoni di Oggi è un altro giorno. Tra i due c’è un grande feeling, come confermato dall’attore che interpreta Peppe Piccionello: “Con Claudio c’è un’affinità, un’alchimia particolare”.

Claudio Gioè ha poi raccontato cosa vivrà il suo personaggio, tra i problemi con l’editore e il rapporto con Suleima: “Vive e lavora a Milano con un super architetto, bellissimo, io per niente geloso. Ci sono le difficoltà del caso quando si vivono le relazioni a distanza. Ma fortunatamente lei tornerà in Sicilia, portandosi dietro questo affascinante uomo…”. “Io nella vita sono geloso, non essendo figlio unico sono vittima di questo sentimento di abbandono”, ha aggiunto, mentre Domenico Centamore ha ironizzato: “Io sono geloso, sicuramente. Nella serie, l’ho placato, perché il mio personaggio crede nell’amore di lei. Lavoro tanto su di lei”.

Claudio Gioè e Domenico Centamore hanno poi parlato dell’amicizia maschile: “Noi maschietti siamo un po’ più timidi nel dimostrare l’affetto anche per l’amicizia, bisogna crescere in quello. Io gli voglio un bene dell’anima, è fantastico averlo sul set, abbiamo avuto modo di passare tante avventure”. Centamore ha poi ironizzato sulla vita di set: “Ci piace andare a pranzo e cena insieme, siamo completamente diversi, lui è rosso e io sono nero”. E ancora, un grande legame avvalorato dalla grande stima reciproca: “L’amicizia è bella anche quando c’è ammirazione e stima, questo porta ad avere una grande amicizia, funziona tutto. Non c’è competizione per niente”.

