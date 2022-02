Claudio Gioè/ Ex fidanzata, Domenico Centamore e il loro successo con Màkari

Claudio Gioè e Domenico Centamore sono i protagonisti della nuova puntata dei Soliti Ignoti. Insieme cercheranno di indovinare il parente misterioso di oggi, 21 febbraio 2022, conquistando il montepremi da poter poi devolvere in beneficenza. Il pubblico di Rai 1 ben conosce i due protagonisti di Màkari, la fiction di grande successo ambientata in Sicilia. I due interpretano Saverio Lamanna e Piccionello e l’intesa che traspare dalle scene della fiction è qualcosa che i due hanno ritrovato anche nella vita reale.

È stato proprio Centamore a rivelare in un’intervista a Fanpage che: “Io e Claudio siamo riusciti a fare una coppia che non si vedeva da anni. Quello che passa in tv, in genere, o è un protagonista oppure è una coppia maschio-femmina. Lamanna e Piccionello, invece, sono una coppia all’inglese, all’americana, senza fare troppi paragoni con nomi che hanno fatto la storia”.

Domenico Centamore e Claudio Gioè, vita privata: moglie ed ex fidanzata

Passando alla vita privata, partiamo col dire che Domenico Centamore è sposato. È molto riservato quando si parla di vita privata, tant’è che non conosciamo il nome della sua dolce metà. Sempre a Fanpage di lei ha però detto: “Mi è stata vicina sempre. Trent’anni che stiamo insieme, abbiamo vissuto gioie e dolori di questo successo. Lei mi è stata sempre accanto al sogno di diventare attore”. Parlando invece della vita privata di Claudio Gioè, l’attore ha avuto una lunga storia d’amore con la collega Pilar Fogliati: “[..] io e Claudio Gioè siamo stati fidanzati per 4 anni e mezzo. È stata una bellissima storia d’amore che io ricordo con affetto e con il sorriso sulle labbra.” rivelò lei qualche tempo fa. Ad oggi pare che l’attore sia single.

