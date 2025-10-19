Uno sguardo alla vita privata di Claudio Gioè: l'attore protagonista in Makari è single o fidanzato? Dopo la fine della sua storia con Pilar Fogliati...

Single o fidanzato? Il quesito sull’attore di Makari, Claudio Gioè, si rincorre da tempo, almeno da quando ha chiuso con l’ex fidanzata Pilar Fogliati. Eppure ad oggi non ci sono risposte certe sulla sua vita sentimentale. L’attore non sembra molto propenso a mescolare vita privata e professionale, così tiene a bada il gossip, alzando un muro sulle questioni di cuore. Per quanto riguarda l’ex fidanzata Pilar Fogliati, invece, sappiamo che il loro amore è durato più di quattro anni. Poi però le strade si sono divise, come raccontato dalla stessa Pilar in una intervista al magazine Confidenze.

“Il nostro rapporto è terminato perché avevamo progetti diversi”, ha confidato. In un altro passaggio nel salotto di Caterina Balivo a Vieni da Me, poi ha speso parole al miele per Claudio Gioè, assicurando di avere un ottimo ricordo della sua storia con lui.

Claudio Gioè single o fidanzato? Regna il mistero dopo la fine dell’amore con Pilar Fogliati

“È stata una bellissima storia d’amore che io ricordo con affetto e con il sorriso sulle labbra”, le parole dell’ex fidanzata di Claudio Gioè. Dietro la loro rottura, dunque, nessun tradimento e nessuna crisi particolare. I loro percorsi si sono evoluti in modo differente e oggi l’attore e la collega hanno voltato pagina. Per quanto riguarda il protagonista di Makari, non sappiamo se ci sia o meno una nuova fidanzata nella sua vita.

Come dicevamo poc’anzi, Claudio Gioè è piuttosto riservato ed è raro che si sbilanci sulla sfera privata. I fan, ad ogni modo, continuano a tenere gli occhi ben aperti, per capire chi sarà la fortunata che entrerà nella sua vita. Ad oggi, tuttavia, nulla appare all’orizzonte…