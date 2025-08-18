Claudio Golinelli, detto ‘Il Gallo’: chi è il bassista storico di Vasco Rossi? Dal 1984 fa parte della band di accompagnamento di Blasco

Lui si chiama Claudio Golinelli ma per tutti è “Il Gallo”. Si chiama così il bassista storico di Vasco Rossi, il musicista classe 1950 che da sempre accompagna il rocker nei suoi concerti in giro per l’Italia e il mondo. La sua carriera è cominciata quando a soli 8 anni ha cominciato a suonare la batteria nell’orchestra del padre, per poi iscriversi al conservatorio.

Anche durante la sua formazione accademica, Il Gallo ha continuato a cantare, prendendo parte a diverse formazioni rock, diplomandosi anche in contrabbasso. Quattro anni più tardi, impressionato da Paul McCartney, Claudio Golinelli ha deciso di partire per Londra, dove ha cominciato a suonare anche il basso elettrico in varie band britanniche. Proprio oltremanica ha cominciato ad incidere i suoi primi dischi.

La prima esperienza in una vera e propria band, per Claudio Golinelli, è arrivata nel 1969 con “I baci”. Lì ha cominciato a suonare con Jimmy Vilotti, chitarrista. In quegli anni il batterista storico di Vasco Rossi ha stretto diversi rapporti d’amicizia come quello con Dodi Battaglia. Dopo aver prestato il servizio militare, nel 1979 è stato incaricato di formare la band di supporto per Gianna Nannini. L’anno successivo, nel 1980, ha cominciato a lavorare con Vasco Rossi, continuando però anche ad accompagnare altri artisti come Ron e Gli Stadio.

Claudio Golinelli, detto ‘Il Gallo’, chi è il bassista storico di Vasco Rossi: nel 2020 il trapianto

Claudio Golinelli fa parte della Steve Rogers Band, la band che accompagna Vasco Rossi in giro per i suoi concerti. Il Gallo fa parte della band dal 1984 e nonostante diverse esperienze anche con altri grandi artisti, come Adriano Celentano e Franco Battiato, ha sempre continuato a lavorare anche con Vasco Rossi. Nel 2018, proprio durante le prove per il tour di Blasco, si è sentito male e più avanti ha subito un trapianto di fegato. Oggi suona ancora, seppur con qualche accorgimento in più per la sua salute.

