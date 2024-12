Tutto su Claudio Golinelli, conosciuto dai fan di Vasco Rossi come “Il Gallo”

In più di 40 anni di carriera, Vasco Rossi è stato affiancato da diversi musicisti sia nella registrazione dei vari album che durante i tour trionfali che l’hanno reso il re indiscusso degli stadi italiani. Tra i musicisti storici che, da anni, affiancano Vasco e che, con lui, hanno scritto pagine della storia della musica italiana c’è sicuramente Claudio Golinelli che il popolo del rocker chiama amichevolmente “Il Gallo”. Claudio Golinelli è considerato uno dei migliori bassisti italiani e il suo nome è indubbiamente legato a quello di Vasco. La passione per la musica che è poi diventata un lavoro è nata nel Gallo quando era solo un bambino.

Una carriera musicale, quella di Claudio Golinelli, che inizia prestissimo, visto che a 8 anni esordisce nell’orchestra del padre, la “GinoK”. Inizia così a muovere i suoi primi veri passi nel campo, poi a 12 anni si impegna nello studio, iscrivendosi al conservatorio, dove poi si diplomerà in contrabbasso. All’età di 16 anni, in piena adolescenza e innamorato della musica di Paul McCartney, Claudio lascia l’Italia e vola a Londra, dove inizia a suonare il basso elettrico per alcune band della città. Dal contrabbasso diventa, dunque, bassista, e inizia ad ottenere le prime soddisfazioni. Ma è nel 1984 che arriva la svolta della sua vita: entra, infatti, nella Steve Rogers Band, dando il via ad una lunga stagione di concenti con Vasco Rossi, con cui ha poi continuato a suonare anche dopo lo scioglimento della band.

Claudio Golinelli: i problemi di salute e il ritorno sul palco

Anni di successi per Claudio Golinelli che, però, ha dovuto affrontare anche momenti difficili. Nel 2008 il musicista deve affrontare una notizia terribile, in quanto gli viene diagnosticato un tumore al fegato. La malattia lo costringe a lasciare il lavoro per qualche tempo e, dunque, i concerti con Vasco Rossi. Il Gallo si riprende totalmente dal tumore e, dopo tutte le cure necessarie, torna ad esibirsi live accanto a Vasco accompagnandolo anche durante il memorabile concerto di Modena Park organizzato per festeggiare i 40 anni di carriera del rocker di Zocca.

Un anno dopo, però, esattamente il 22 maggio 2018, durante le prove per il tour a Lignano Sabbiadoro, il Gallo viene colto da malore che lo costringe non solo ad interrompere le prove ma a saltare quasi totalmente il tour del rocker di Zocca. Dopo quel malore, il Gallo diventa una guest star dei tour di Vasco salendo sul palco solo in un momento preciso del live ovvero quando arriva il momento di Siamo solo noi, brano amatissimo dai fan e introdotto dalle immancabili note del basso del Gallo.