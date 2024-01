Claudio Gregori del duo Lillo & Greg: “A Le Iene non ci apprezzavano”/ “Non volevano mandarci in onda”

Greg torna a parlare dell’esperienza a Le Iene: il retroscena su Davide Parenti

Claudio Gregori, in arte Greg, apre la scatola dei ricordi e torna a parlare degli anni a Le Iene Show. Il comico e attore, insieme alla sua spalla e amico Lillo Petrolo, ospite del podcast Tintoria, il 50% del duo Lillo & Greg, ha ricordato l’avventura nel programma di Italia 1, al quale la coppia prese parte fin dagli esordi. E sono retroscena molto curiosi quelli che Claudio Gregori ha portato alla luce riguardo al papà del programma, Davide Parenti. “All’inizio era molto divertente e molto trasgressivo, ci trovavamo bene”, ha ammesso Claudio Gregori. “Avevamo la possibilità di fare servizi dissimili dagli altri, i nostri erano surreali e nel loro gusto surreale trattavano l’argomento del giorno che si doveva affrontare”.

Vittorio Menozzi in crisi al Grande Fratello 2023: "Ho l'istinto di scappare"/ "Qui non posso più..."

Un rapporto, quello tra Lillo & Greg e Le Iene che non è sempre stato rose e fiori, al contrario di quanto si possa erroneamente pensare. Claudio Gregori ha poi proseguito il suo racconto: “A soldi lesinavano molto, poi c’era il problema che l’autore milanese, Davide Parenti, non apprezzava il nostro tipo di umorismo. Cercava di non mandarci in onda. La produzione si opponeva: ‘li abbiamo già pagati’. Allora i nostri servizi andavano in onda, facevano il picco di ascolti e l’autore milanese rosicava”.

Margot Robbie e Barbie esclusi dagli Oscar, esplode la polemica/ "A Hollywood problema con le donne"

Greg rivela i dissapori con Le Iene: cosa è accaduto

Greg, all’anagrafe Claudio Gregori, si è poi espresso ancora nel podcast Tintoria tornando sulla sua esperienza a Le Iene con Lillo. Greg ha parlato di dissapori, innescati dalle “troppe ingerenze sul tipo di servizi che avremmo dovuto fare” e pure dall’assenza dei loro nomi nella fila di autori mandato nei titoli di coda del programma: “Ci sarebbe piaciuto avere la nostra firma, non per avere i soldi della Siae. Invece dovevamo essere accorpati agli altri”.

Sempre riguardo agli anni a Le Iene, Claudio Gregori ha rivelato come le richieste avanzate da Davide Parenti e dai vertici del programma, fossero a tratti inimmaginabili: “Non dovevamo più fare servizi sociali, ma cosa che potessero fare scalpore. Sempre più servizi sul porno, con scene di nudo o cose particolari per risvegliare un presunto interesse del pubblico. Volevano che facessimo servizi con sederi di fuori, peti, rutti. Una cosa un po’ da cinema anni 80”. Oggi Greg e Lillo sono invece amatissimi e stanno vivendo una sorta di seconda giovinezza professionale, con Gregori che di recente abbiamo visto anche nella serie di Amazon Prime Video Gigolò per caso, mentre Lillo è esploso anche tra i più giovani dopo il successo riscosso nella prima edizione di Lol-Chi ride è fuori.

Pierpaolo Pretelli sbarca a Sanremo 2024/ Avrà un ruolo speciale per la Rai: "Ne vedremo delle belle"

© RIPRODUZIONE RISERVATA