Claudio, Ilaria, Luca e Andrea, figli Gigi D’Alessio/ Solo uno ha seguito le sue orme

Gigi D’Alessio ha avuto in tutto quattro figli, di cui tre – Claudio, Ilaria e Luca – dalla moglie Carmela Barbato e uno – Andrea – da Anna Tatangelo, con cui ha intrattenuto una relazione dal 2005 al 2017. Claudio è il maggiore: è nato infatti nel 1986, anno del suo matrimonio con Carmela, e lo ha reso nonno di Noemi e Sofia, la prima nata nel 2007 e la seconda nel 2020 (è l’ultima arrivata di casa D’Alessio). Negli anni, Claudio ha avuto relazioni molto chiacchierate con Cristina Buccino, Nicole Minetti e infine con la ballerina Giusy Lo Conte. Per questo è finito spesso al centro del gossip, anche se il suo lavoro è completamente diverso rispetto a quello del padre. Il giovane si occupa infatti di wellness, e ha un’azienda tutta sua con cui commercia prodotti e integratori per atleti. L’unica cosa che sembra aver ereditato da papà Gigi è il talento per il pianoforte.

Gigi D’Alessio e la secondogenita Ilaria

Ilaria, la secondogenita di Gigi D’Alessio, è nata nel 1992 ed è balzata agli onori delle cronache per via delle critiche rivolte alle scelte sentimentali del padre. Ilaria, infatti, non ha mai visto di buon occhio la relazione di lui con Anna Tatangelo, e ha molto sofferto per la separazione dei suoi genitori. Gigi stesso, in un’intervista, ammise che la sua situazione familiare era molto complicata: “La verità è che con quattro figli, due dei quali adulti, la mia vita familiare è piuttosto faticosa”. Ben lungi dal rovinare il rapporto tra i due, queste criticità si sono comunque attenuate nell’ultimo periodo.

I due figli più piccoli di Gigi D’Alessio

Luca D’Alessio è arrivato 11 anni dopo Ilaria, nel 2003. Lui è l’unico, finora, ad aver intrapreso la carriera del papà, sebbene sia ancora alle prime armi. Il suo debutto sulla scena musicale risale al 2017, anno della sua prima collaborazione con Il Mago (i due hanno firmato un featuring dal titolo Orizzonte). In quell’occasione, Gigi D’Alessio si mostrò favorevole rispetto all’esordio di suo figlio in musica, e gli assicurò pieno supporto per questa nuova iniziativa. Successivamente, Luca ha pubblicato anche i singoli Se t’incontro e Resta. Andrea D’Alessio, il più giovane, è venuto al mondo nel 2010 e perciò è ancora un bambino. Non si hanno molte notizie su di lui, né su cosa voglia fare da grande: sinora, comunque, sia papà Gigi che mamma Anna hanno preferito farlo crescere lontano dai riflettori.

